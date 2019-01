3 pistes pour préserver la planète (et faire des économies)

Changer certaines habitudes pour réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre, c’est non seulement bon pour la planète mais aussi pour votre portefeuille. Voici quelques bons plans.

Bruxelles sera le théâtre d'une nouvelle marche pour le climat ce dimanche 27 janvier. La branche belge du mouvement "Rise for Climate", qui organise l'événement, s'attend à voir défiler plusieurs milliers de citoyens dans les rues de la capitale. Sur Facebook, quelque 24.000 personnes ont annoncé leur participation, tandis que 74.000 autres ont marqué leur intérêt pour l'action qui se déroulera simultanément dans d'autres villes ainsi qu'en France.

Comme lors des précédentes actions, l'objectif est d'inciter les autorités belges et européennes à prendre des mesures à la hauteur des enjeux climatiques. En vue de la réunion du Conseil européen les 21 et 22 mars prochains, "les participants demanderont que le Conseil rejoigne les objectifs du Giec et du Parlement européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030", précisent les organisateurs.

Ce n'est pas seulement en remplaçant les lampes à incandescence par du led que l'on va y arriver, il faut un changement de système. Jean-Pascal Van Ypersele climatologue

De fait, la majorité des émissions de gaz à effet de serre viennent du monde industriel plutôt que des particuliers Ceci dit, ces derniers ont quand même un rôle important à jouer grâce à leurs choix de consommation. Voici quelques pistes.

1. L’énergie

Toute économie d’énergie permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’alléger très clairement votre budget en la matière! Ces économies sont parfois très simples à mettre en œuvre et ne nécessitent pas toujours un investissement ou alors à peine quelques euros. Découvrez, chiffres à l’appui, les économies qu’il est possible de faire dans notre dossier "18 pistes pour réduire votre facture d’énergie."

Vue en plein écran ©doc

Grâce aux économies réalisées, il serait peut-être opportun de changer de fournisseur: la "véritable" électricité verte est à peine 10% plus chère que l’électricité produite à partir d’énergies fossiles! Or, plus les consommateurs seront nombreux à opter pour des fournisseurs qui produisent réellement de l’énergie verte, plus les prix de cette énergie renouvelable seront amenés à baisser!

→ Découvrez aussi "Green For Life", les astuces de l'asbl Ecoconso pour économiser jusqu'à 5000 euros tout en préservant l'environnement.

2. La mobilité

Il est parfois difficile de se passer d’une voiture. Dans ce cas, adoptez au moins les principes de l’écoconduite! D’après les calculs de Touring, cette manière de conduire permet d’économiser jusqu’à 25% de carburant par an, soit une économie d’environ 350 euros pour ceux qui roulent près de 15.000 km par an.

Dans la mesure du possible, délaissez votre voiture pour des trajets inférieurs à 2 km. Découvrez aussi comment faire des économies qui se chiffrent en milliers d’euros en changeant d’autres habitudes de mobilité.

Vue en plein écran ©REUTERS

Vous pourriez faire de même pour vos vacances! Saviez-vous que sur certains trajets, il est possible de préserver l’environnement tout en gagnant du temps (et même de l’argent)? Comment? En privilégiant un voyage en train plutôt qu’en avion. Il s’agit de l’une des conclusions menées par le site de comparaison GoEuro. D’après sa porte-parole, Julie Bertin, "les trajet en trains peuvent durer jusqu’à 3h30 de moins qu’un vol."

N’hésitez pas à surfer aussi sur Vivanoda. Il s’agit d’un comparateur de modes de transport entre deux villes qui prend en compte tous les modes de transports, dont le train et le covoiturage. En effet, "cette plateforme permet simplement à toute personne planifiant un déplacement de comparer et combiner en une seule recherche plusieurs modes de transport entre deux villes, que ce soit au départ d’une grande métropole régionale ou d’une ville de taille moyenne", selon Nicolas Pellier, son fondateur.

3. Le matériel

Certains n’en ont pas conscience mais quasi chaque bien que nous possédons (ou que nous comptons posséder) est émetteur de gaz à effet de serre (que ce soit au cours de sa fabrication, de sa distribution, de son utilisation ou de sa destruction).

C’est pourquoi il est important de prolonger au maximum la durée de vie de chacun de nos équipements du quotidien (ou de repenser la nécessité absolue de certains achats). "Au lieu de remplacer votre smartphone tous les deux ans, essayez de le garder au moins une année de plus, explique Jonas Moerman, de l’asbl Ecoconso. Un appareil de 300 grammes va mobiliser 220 kilos de matières et émettre 30 à 40 kg de gaz à effet de serre sur l’ensemble de son cycle de vie."

Vue en plein écran ©Café Europa

Ses affirmations se basent sur une étude de l’Agence française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie qui a publié sur son site une étude gratuite sur le sujet. En résumé : "la consommation des ménages, en particulier concernant les équipements domestiques (appareils électriques et électroniques, mobilier, textile), a des impacts non négligeables sur la consommation de ressources et la matière mobilisée. Cette étude propose une évaluation du ‘poids matière’ de nombreux équipements dans l'objectif d'éclairer le consommateur et de l'orienter vers des comportements évitant le suréquipement, le surdimensionnement ou le renouvellement trop fréquent des équipements."