Allocations familiales, où en est-on?

A partir du 1er janvier prochain, ce sont les trois Régions qui reprendront pleinement les compétences des allocations familiales. La Région compétente pour les allocations sera celle dans laquelle l'enfant est domicilié. Chaque Région a profité de l'octroi de cette nouvelle compétence pour revoir le système d'allocations familiales jusqu'ici fédéral, qui sera donc différent dans chaque Région. Mais attention, à Bruxelles et en Wallonie, les principales modifications auront lieu après 2020, tandis qu'en Flandre, elles entrent en vigueur dès 2019. Quels sont les plus gros changements à attendre ?

Ce qui change en 2019

1) L'octroi des suppléments sociaux se fera uniquement en fonction des revenus , et non plus en fonction de la catégorie socio-professionnelle (salarié, chômeur, invalide, etc. )

2) Des suppléments sociaux sont associés à trois plafonds de revenus : 51 euros/enfant en dessous du plafond de 30.984 euros brut imposable par ménage, 81,60 euros/enfant en dessous de ce même plafond pour les familles avec trois enfants minimum et 61,20 euros/enfant pour les revenus annuels entre 30,984 euros et 61.200 euros pour les familles avec trois enfants minimum.

Ce qui change en 2020

2) Des suppléments sociaux seront associés à deux plafonds de revenus : 55 euros en dessous du plafond de 30.984 euros brut imposable par ménage et 25 euros entre ce plafond et 50.000 euros annuels. A ces suppléments pourront s'ajouter d'autres suppléments : pour famille nombreuse, pour famille monoparentale ou en cas d’invalidité d’un parent.

1) Le montant de base, quel que soit le rang de l'enfant, sera de 150 euros (160 euros à partir du deuxième enfant de plus de 12 ans et 170 euros à partir du deuxième enfant de plus de 18 ans qui poursuit des études supérieures). Temporairement, seuls les bébés nés à partir de 2020 vont entrer dans le nouveau système. En 2026, tous les enfants bruxellois seront concernés. Pour ceux-là (donc ceux qui sont nés avant le 1er janvier 2020), un système transitoire est prévu : 140 euros/enfant, 150 euros/enfant de plus de 12 ans si deux enfants ou plus, 160 euros/enfant de 18 à 24 ans qui poursuit des études supérieures si deux enfants ou plus.