Avec Belfius PopUp, la banque s'ancre davantage dans votre quotidien

À partir de l’année prochaine, les clients de la banque Belfius pourront profiter d’une foule de services intégrés au sein de son app bancaire. Ceux-ci vont bien au-delà des traditionnels services bancaires et d’assurance. Quid auprès de ses principaux concurrents? On fait le point.

Les utilisateurs de "Belfius Mobile", l’application bancaire de cette banque, se connectent en moyenne plus d’une fois par jour. Cet app est donc devenue, pour plus d’1,2 million de Belges, un réflexe quotidien. D’ici l’année prochaine, celle-ci pourrait même devenir incontournable grâce à l’intégration en son sein de "Belfius PopUp".

Concrètement, ce terme désigne un ensemble de services et de produits non financiers "hyper pratiques" qui seront très bientôt proposés par la banque et destinés "à faciliter encore un peu plus la vie de nos clients", selon Geert Van Mol, chief digital officer chez Belfius.

La première fonctionnalité disponible arrivera au cours du mois de janvier et s’intitule "Votre plein sans carte". "Il s’agit d’une primeur dans le Benelux et elle permettra de faire le plein de carburant chez Lukoil, sans cash, ni carte bancaire auprès de 185 stations en Belgique et au Luxembourg", explique-t-il. "Nous espérons évidemment que d’autres distributeurs de carburant nous rejoindront rapidement."

En pratique, lorsqu’un client se rendra dans une station-service, il devra se signaler via l’app et annoncer son intention de faire un plein. Il n’aura alors plus qu’à choisir le numéro de la pompe et confirmer le paiement. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il devra sortir de sa voiture pour faire le plein. "Une fois le pistolet reposé, le décompte est affiché sur son smartphone, ainsi que la réduction obtenue, ainsi que la possibilité de bénéficier ou non de bons de réduction pour d’autres achats dans la station-service en question", précise Geert Van Mol. En effet, les clients de Belfius bénéficieront d’avantages supplémentaires offerts par Lukoil.

Mobilité et titres-services

La banque compte ensuite intégrer un nouveau service chaque mois. Il est déjà acté qu’à partir de février 2019, il sera possible d’acheter et d’utiliser des titres-services de Sodexo direct au sein de Belfius Mobile. "Autrement dit, les clients n’auront plus besoin d’un autre app pour commander, gérer et consulter le solde de leurs titres-services", a-t-il ajouté.

C’est aussi à partir de février 2019 qu’il sera possible d’acheter des places pour les EuroHockeys Championships qui se dérouleront à Anvers l’été prochain. "L’offre de la banque en matière de billets pour d’autres événements évoluera bien entendu au fil des mois."

Mais pas seulement. La banque annonce vouloir offrir des nouveautés dans des domaines aussi variés que la mobilité et les transports, les loisirs, les services publics ou la santé. D’ailleurs, au cours du premier trimestre de l’année prochaine, Belfius PopUp permettra d’acheter et de gérer des tickets De Lijn et SNCB.

Concurrence

Notez que ces possibilités de mobilité sont déjà accessibles aux clients des banques CBC et KBC, via leur propre app bancaire (qui proposent aussi aux clients de ces banques de payer leur stationnement via le service de parking 4411 et de consulter le solde des leurs chèques-repas ou de leurs écochèques si ceux-ci sont émis par Monizze).

De fait, Belfius n’est pas la seule banque à s’être lancée dans la course au "beyond banking", à savoir la mise à disposition par les banques de services non financiers développés en partenariat avec des grandes enseignes commerciales (pour tenter d’en tirer de nouveaux revenus et de rendre leurs clients plus captifs).

Il y a aussi ING, qui a lancé tout récemment ses "ING+ deals". Comme Belfius PopUp, il s’agit d’un sorte de plateforme entièrement intégrée dans l’app "Smart Banking" d’ING. Les clients de la banque peuvent y trouver des réductions auprès de différentes grandes marques (Brussels Airlines, Hema, Telenet, Booking.com, Cool Blue, Deliveroo, Hunkemöller, etc.) sur des produits du quotidien. "De nouvelles offres sont régulièrement ajoutées tandis que nos clients reçoivent en plus des offres personnalisées", selon un porte-parole de la banque.

"Ensuite, de manière graduelle et continuelle, nous comptons enrichir notre offre de beyond banking." Valéry Halloy porte-parole de BNP Paribas Fortis

Techniquement, ING reverse automatiquement le montant de la réduction sur le compte du client, généralement le premier jour du mois suivant l’achat.

Par ailleurs, cette banque propose même d’autres services au-delà de son app bancaire: elle a envoyé, la semaine dernière, un e-mail à ses clients pour leur proposer de faire diminuer leur facture d’énergie. "Grâce à un partenariat avec Contract.fit, nous souhaitons faire gagner du temps à nos clients en les aidant à comparer, choisir et changer de fournisseur d’énergie gratuitement, le tout sur une seule plateforme."