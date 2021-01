Avez-vous intérêt à quitter WhatsApp?

En ouvrant WhatsApp ce week-end, vous avez peut-être reçu un avertissement à propos d’une mise à jour de ses conditions d’utilisation et de sa politique de confidentialité. Si ce n’est pas encore le cas, ça ne saurait tarder, car cette mise à jour entrera en vigueur le 8 février 2021 et si vous ne l’acceptez pas, vous ne pourrez plus continuer à utiliser WhatsApp.

1. Que contient cette mise à jour?

Selon l’app de messagerie instantanée, elle apporte davantage d’informations sur la manière dont vos données sont traitées ainsi que sur la manière dont les entreprises peuvent utiliser les services hébergés par Facebook pour stocker et gérer leurs discussions WhatsApp.

Et c’est là que le bât blesse! Depuis, le 7 janvier 2021, WhatsApp est sous le feu des critiques pour avoir demandé à ses deux milliards d’utilisateurs d’accepter de nouvelles conditions d’utilisation qui lui permettent de partager davantage de données avec sa maison-mère (Facebook a racheté WhatsApp en 2014, NDLR).

2. Quelles données seront partagées?

Les données qui pourront être partagées entre WhatsApp et l'écosystème d'applications de Facebook (dont Instagram et Messenger) comprennent les contacts et les informations du profil, à l'exception du contenu des messages qui restent chiffrés de bout en bout. Plus concrètement, cela signifie que personne ne peut prendre connaissance de vos écrits ou des photos partagées par exemple.

WhatsApp ne partagera pas les données de ses utilisateurs européens avec Facebook.

Cependant, ce transfert de données ne s’appliquera pas de manière uniforme partout dans le monde. En effet, les citoyens européens qui utilisent WhatsApp sont protégés par le Règlement général sur la Protection des Données (RGPD).

Comme l’a assuré un porte-parole de la messagerie, contrairement à ce qui se passera dans le reste du monde, WhatsApp ne partagera pas les données de ses utilisateurs européens avec Facebook. Le réseau social ne disposera donc pas de données supplémentaires (destinées à améliorer ses produits ou ses publicités) vous concernant.

3. Pourquoi dois-je quand même accepter les nouvelles conditions?

«Tout simplement parce que certaines entreprises utilisant Facebook se servent aussi de WhatsApp pour communiquer avec leurs clients», répond un expert de 01net.com, un site français d’information spécialisé dans les nouvelles technologies.

Les utilisateurs européens ont donc l’obligation d’accepter les nouvelles conditions d’utilisation, dans le cas où ils seraient susceptibles d’échanger sur WhatsApp avec une entreprise utilisant les services d'hébergement de Facebook.

«Deux cas de figure se présentent: soit l’entreprise héberge elle-même le chat WhatsApp, ce qui lui permet de conserver le chiffrement et donc la confidentialité des échanges avec ses clients, soit elle se profite de Facebook pour héberger le chat WhatsApp, ce qui autorise le réseau social à exploiter les données échangées.»

4. Quelles sont les alternatives à WhatsApp?

Il en existe plusieurs comme Viber ou Telegram, mais depuis ce week-end, c’est Signal qui semble remporter tous les suffrages. Depuis l’annonce de WhatsApp, cette app de messagerie instantanée figure en tête des téléchargements sur les plateformes Apple Store et Google Play dans de très nombreux pays.

Lancée en 2014, Signal est considérée par les spécialistes comme l’une des apps de messagerie la plus sécurisée du marché grâce notamment à sa capacité de chiffrer – à l’instar de WhatsApp – «de bout en bout» des messages ou des appels audios et vidéos.

5. Qu’est-ce que différencie WhatsApp de Signal?

Signal est considérée par les spécialistes comme l’une des apps de messagerie les plus sécurisées du marché.

La confidentialité. Très concrètement, Signal ne collecte aucune donnée de ses utilisateurs (à part leur numéro de téléphone nécessaire à l’inscription). Pour vous en rendre compte, comparez les étiquettes de confidentialité attribuée par l’App Store à différentes apps de messagerie instantanée. Pour Signal, Apple indique très clairement qu’elle ne collecte rien sur vous à part vos coordonnées.

Le même exercice avec WhatsApp donne un tout autre résultat. «Les données suivantes peuvent être collectées et liées à votre identité: achats, informations financières, emplacement, coordonnées, contacts, contenu utilisateur, identifiants, données d’utilisation, diagnostic», précise Apple. Avec Messenger (Facebook), cette liste est encore bien plus longue.

Conclusion