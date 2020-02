Avez-vous intérêt à remplacer votre décodeur par une box tv?

De plus en plus de services de streaming, gratuits ou payants, sont compatibles avec une box Apple TV ou Android TV. Allez-vous enfin pouvoir vous contenter d'une connexion Internet pour regarder la télévision?

Ces derniers jours, les annonces au sujet de services de streaming se sont multipliées. Tout d’abord, du côté néerlandophone du pays, DPG Media (qui dispose d’un large éventail de chaînes de télévision populaires en Flandre, dont VTM et Q2) et Telenet (propriétaire des chaînes Vier, Vijf, Zes ainsi que de la société de production Woestijnvis) comptent lancer, via une coentreprise, une offre complète de streaming avec des contenus locaux et internationaux, avec l’espoir de concurrencer des géants que sont Netflix, Amazon Prime Video et bientôt Disney+ (dont l’arrivée en Belgique est prévue pour cet été).

Ce nouveau service de streaming – qui espère embarquer à son bord d’autres acteurs flamands dont la VRT – est attendu pour l'automne 2020. Il fait écho à Salto, la plateforme de streaming développée conjointement par les groupes français privés et public TF1, M6 et France Télévision, dont le lancement vient d’être repoussé au 3 juin prochain, et "qui diffusera des contenus choisis exclusivement pour un public français" (et uniquement en France), contrairement à ce que proposent les poids lourds américains du streaming.

Nouvelle app télé

D’un point de vue pratique, la nouvelle plateforme de streaming flamande – dont on ignore encore le nom et le tarif – "sera accessible via une nouvelle app télé payante, disponible pour tout un chacun en Flandre et par le biais de l’offre Play existante de Telenet", selon un communiqué de presse.

Cela signifie qu’une connexion Internet et un abonnement à cette plateforme seront amplement suffisants pour profiter des contenus proposés depuis l’écran d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette. Il y a également de fortes chances que cette nouvelle app télé payante ait une déclinaison dédiée aux télévisions connectées.

24,95€ Edpnet Le prix plancher pour bénéficier, en Belgique, d’un abonnement à une connexion internet tout en ayant un volume de surf illimité. Il s’agit de l’offre VDSL XS d’Edpnet.

Et pour ceux qui n’en sont pas équipés, il sera probablement possible d’en profiter quand même sur la grande télévision du salon à condition que celle-ci soit reliée à internet via un lecteur multimédia, aussi appelé "box TV" (de type Apple TV ou Android TV), ou via un appareil lecteur de flux multimédias (de type Chromecast de Google ou le Fire Stick TV d’Amazon).

D’ailleurs, pour avoir une petite idée des contours de ce futur service de streaming flamand, notez que DPG Media propose déjà deux plateformes de streaming. L’une gratuite (VTM GO, l’ex Stievie-Free), l’autre payante (Stievie Premium). Moyennant 9,99 euros/mois, le public néerlandophone a ainsi accès, via internet, à 18 chaînes populaires en Flandre (dont, dans ce cas-ci, celles de la VRT), en direct ou en replay (jusqu’à 6 jours en arrière). Il a également la possibilité d’enregistrer des programmes ou de les regarder sans connexion internet grâce au mode hors-ligne (à l’image de ce que proposent les géants du streaming).

Comment fonctionne AirPlay?

De plus, Stievie Premium est doté des fonctionnalités AirPlay et Chromecast. Autrement dit, il est possible de regarder ses contenus sur une télévision connectée (qui embarque les protocoles AirPlay et/ou Chromecast) ou sur une télévision équipée d’un lecteur de flux multimédias ou d’une box TV. Dans un cas comme dans l’autre, c’est le smartphone ou la tablette de l’utilisateur qui fait office de télécommande.

En Belgique francophone

Côté francophone, nos confrères du journal Le Soir ont indiqué qu’en septembre prochain, TV5 Monde Plus fera son entrée dans le monde des offres de streaming. Dans les grandes lignes, elle réunira des contenus des chaînes partenaires de TV5 Monde, à savoir: la RTBF, France Télévisions, la RTS (Radio télévision suisse romande), la SRC (Radio télévision publique canadienne), les chaînes africaines, etc.

Ceci dit, en Belgique, TV5 Monde sera accessible via la plateforme Auvio de la RTBF, qui embarque déjà des contenus en provenance d’AB3, ABXplore et Arte.

Actuellement, Auvio est disponible gratuitement en ligne via un ordinateur ou via une app dédiée pour smartphone ou pour tablette. Il n’existe pas encore d’app à proprement parler pour Apple TV ou pour Android TV. Mais leur développement est en cours. D’après Axelle Pollet, la porte-parole de la RTBF, l’app Auvio destinée à Android TV sera lancée dans le courant du second semestre de cette année. Celle destinée à l’Apple TV est en revanche prévue pour la fin de l’année.

Au passage, notez que l’app RTLplay (gratuite) est déjà accessible depuis une box Apple TV ou Android TV. Même topo pour Be tv Go (14,99 euros/mois, résiliable mensuellement), l’offre en ligne de Be tv.

Lire aussi|Les offres de streaming vidéo à la loupe

Tadaam

Ces quelques exemples de l’actualité récente démontrent qu’internet est occupé à transformer les habitudes de visionnement un peu partout dans le monde. De fait, de plus en plus de consommateurs veulent pouvoir regarder des contenus (en ce compris ceux de la télévision linéaire) partout et à tout moment, sans forcément être tributaire du décodeur TV "maison" d’un opérateur télécom, et de l’abonnement qui va avec.

Vue en plein écran

Pour ceux-là, les offres de l’opérateur Tadaam (une spin-off de Telenet) sont sans doute une solution. Moyennant 40 euros/mois pour Tadaam Standard, le consommateur dispose d’internet et de la télévision, sans câble, sans passage d’un technicien, sans décodeur, sans télécommande et surtout sans engagement. En effet, à l’image de la politique pratiquée par les plateformes de streaming, l’abonnement Tadaam est résiliable à tout moment.

En pratique, l’utilisateur reçoit un modem utilisant la technologie mobile (le réseau 4G, NDLR) et qui promet – dans des conditions idéales – une vitesse pouvant atteindre les 30 Mbps, ainsi qu’un volume de téléchargement illimité. De plus, cet abonnement permet d’accéder à l’app Tadaam TV qui embarque près de 48 chaînes (dont celles de la RTBF, du groupe RTL Belgium, de France Télévision, TF1, AB3, ABXplore, TV5, TMC, TV Breizh, LCI, France 24, Nickelodeon, Nick Jr, Eurosport, Discovery, Ushuaïa, etc.)

Outre un smartphone ou une tablette, cette app est disponible sur certaines TV connectées, mais aussi et surtout sur Apple TV et Android TV. Cela signifie que ceux qui sont déjà équipés d’une box TV (voir tableau comparatif) peuvent s’en servir comme "décodeur" et utiliser la télécommande de cette box pour profiter de la télévision linéaire dans leur salon (ou depuis n’importe quel téléviseur, dans n’importe quelle pièce tant qu’il y a une connexion internet).

Vue en plein écran





Cela signifie aussi que les utilisateurs Tadaam peuvent emmener leur connexion internet, ainsi que leur accès à la télévision linéaire, n’importe où en Belgique (par exemple dans une seconde résidence). De plus, l’app Tadaam peut être utilisée au sein de toute l’Union européenne. En fait, c’est le cas pour les apps TV des autres opérateurs télécoms. À ce propos, l’app TV de VOO (VOOmotion) est elle aussi disponible via Apple TV ou Android TV.

Autrement dit, si vous emmenez votre box TV dans une résidence secondaire ou en vacances à l’étranger au sein de l’UE, vous pourrez profiter de vos chaînes TV sur n’importe quelle télévision (à condition toujours d’avoir une connexion internet avec un bon débit). C’est pareil pour Be TV Go.

Lire aussi| Visionnez vos contenus vidéo favoris partout

Pour en revenir à Tadaam, l’app ne peut être utilisée que par un seul utilisateur à la fois. Pour pouvoir regarder la télévision sur trois écrans simultanément, il faut souscrire à l’offre Tadaam Premium à 50 euros/mois. Dans ce cas, la vitesse peut atteindre jusqu’à 50 Mbps. De plus, cet opérateur vient d'ajouter (ce 21 février 2020) à son offre, la livraison de sa propre box Android TV (qui intègre par défaut l'app Tadaam TV), en plus du modem, et cela sans augmentation de prix. Autrement dit, ceux qui possèdent déjà une box TV, en auront une deuxième pour connecter un second téléviseur à l'app Tadaam TV.

Vue en plein écran

Concurrence

Actuellement, aucun autre opérateur ne propose une offre similaire à celle de Tadaam. Proximus propose bien un abonnement (Epic Combo), à 79,99 euros/mois (49 euros pendant 3 mois), qui donne accès à la télévision linéaire via un site web ou via une app (Pickx) pour smartphone ou pour tablette uniquement. Mais cet abonnement n’est pas comparable à celui de Tadaam car il comprend également une connexion Internet fixe et un abonnement mobile.

Vue en plein écran

Cependant, comme c’est déjà le cas pour VOO ou RTLpLay, Proximus compte bientôt lancer des versions Apple TV et Android TV de son app TV (ainsi qu’un nouveau décodeur doté du système d’exploitation Android TV). Mais l’utilisation de cette app sera strictement réservée à ceux qui ont déjà un abonnement internet + TV (décodeur compris) chez Proximus. Il en va de même pour VOO.

Et actuellement, ces deux opérateurs n’envisagent pas de commercialiser un accès unique à leur app TV (comme Stievie) ou à une offre conjointe comprenant un accès à internet et à leur app tv (comme Tadaam).

Cependant, il n’est pas impossible qu’ils changent rapidement leur fusil d’épaule. Tout d’abord parce que l’offre de contenus légaux disponibles via une box TV ne cesse de s’étoffer. De plus, ceux qui sont un peu bidouilleurs et qui n’ont pas peur d’avoir recours à un VPN (une technologie qui permet de contourner le géoblocage) peuvent très facilement installer l’app française Molotov TV (qui donne gratuitement accès à 36 chaînes françaises) sur leur box TV ou regarder ces mêmes chaînes depuis l’app Kodi moyennant l’installation d’une extension (ce qui est relativement simple à faire en suivant quelques manipulations depuis un tutoriel YouTube).

Vue en plein écran

Ce qui est sûr, c'est que ce n’est pas très réglementaire. Mais ce qui l’est encore moins (et qui est une grosse menace pour les opérateurs télécoms), ce sont les offres d’IPTV illégale (c’est-à-dire la diffusion de chaînes de télévision via Internet par l’intermédiaire d’une personne ou d’une organisation illégitime) auxquelles cèdent de plus en plus de consommateurs.

Les apps vidéos pour Apple TV et Android TV Applications Apple TV Android TV Amazon Prime Video Oui Oui Apple TV+ Oui Non Arte Oui Oui Auvio Fin 2020 Avant l'été 2020 Be Tv Go Oui Oui Eleven Oui Non Pickx (Proximus) En 2020 En 2020 Rakuten TV Non Oui RTLplay Oui Oui Tadaam Oui Oui Uncut Non Non VOOmotion Oui Oui YouTube Oui Oui