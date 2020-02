Ce qui change en mars pour votre argent

Il y aura quelques nouveautés du côté des dentistes, de bpost, de Proximus ou encore de la SNCB. Mais pas seulement.

Les dentistes peuvent facturer certains soins plus chers

Les dentistes conventionnels, c'est-à-dire ceux qui respectent les tarifs officiels, pourront facturer plus pour un certain nombre de services tels que l'extraction dentaire, certaines obturations, des radiographies ou pour certaines prothèses à partir du 1er mars. C'est le résultat d'un accord conclu en janvier dernier pour deux ans entre les dentistes et les caisses d'assurance maladie. Cela concerne environ 20% de tous les traitements, donc 80% restent aux taux conventionnels.

Pour le patient, cela signifie que pour certains services, il devra payer un peu plus de sa poche. Il existe des exceptions pour les catégories sociales et pour les moins de 18 ans. Le dentiste doit également informer le client à l'avance.

Pour les dentistes eux-mêmes, qui se plaignent depuis longtemps de ne pas être suffisamment remboursés pour certaines procédures, l'accord crée plus de flexibilité. "L'objectif ultime est que davantage de dentistes se conventionnent", explique Hanson, ce qui devrait offrir aux patients plus de certitude tarifaire.

Adaptation du modèle de distribution de bpost

À partir du 1er mars, les envois non urgents ne seront plus distribués que deux fois par semaine: une première fois en début de semaine (le lundi ou le mardi) et une deuxième fois en fin de semaine (le mercredi ou le jeudi). Il s’agit des courriers Non Prior, des courriers publicitaires et des magazines non hebdomadaires.

En revanche, le courrier urgent continuera à être distribué chaque jour, c’est-à-dire, les courriers Prior, les recommandés, les colis, les journaux ainsi que les magazines hebdomadaires.

Notez que rien ne change pour la distribution des pensions aux bénéficiaires. "Elle reste le vendredi", assure bpost.

Augmentation du prix du pass musée

La coopérative museumPASSmusées augmentera le prix de son pass annuel, à partir du 1er mars, de 50 à 59 euros. Il s'agit d'une conséquence de l'augmentation des prix des tickets dans les musées.

L'accès illimité aux 170 musées reste et le supplément pour des expositions temporaires deviendra exceptionnel.

2% Indice-pivot Si le dépassement de l’indice-pivot se produit en février, alors les allocations sociales de la fonction publique augmenteront de 2% en mars.





Colruyt revoit sa politique en matière de bons de réduction

Suite à des abus, à partir du 2 mars, les magasins du groupe Colruyt accepteront désormais maximum 5 bons de réduction identiques à la caisse.

Il s’agit d’une "une mesure d’équité qui permettra à chacun de profiter des promos de nos fournisseurs", selon le groupe.

Hausse de prix du bouquet TV "All Sport" chez Proximus

Au début de l’été dernier, le bouquet TV "Belgian Sports" à 11,95 euros/mois a disparu des décodeurs de Proximus au profit du bouquet "All Sports" qui revient à 16,99 euros/mois. Les abonnés au premier bouquet ont donc automatiquement basculé sur le second, mais sans augmentation de prix pour faciliter la transition. À partir du 1er mars, ils devront désormais payer le prix plein de ce bouquet, soit une augmentation de 42%.

Docks Bruxsel: les 2 heures de parking gratuit passent à la trappe

Jusqu’ici, les membres myDOCKS bénéficiaient de deux heures de parking gratuit dans ce centre commercial. À partir du 2 mars, cet avantage passera à la trappe, car Docks Bruxsel adoptera une nouvelle structure de paiement pour ses stationnements. Désormais, il sera possible de payer le stationnement de son véhicule par tranche de 15 minutes.

Fin de la période transitoire pour établir l’acte d’un enfant né sans vie avant le 31 mars 2019

Les parents d'un enfant né sans vie avant le 31 mars 2019 qui souhaitent établir ou modifier un acte d'enfant sans vie (pour mentionner un prénom et/ou un nom), doivent effectuer leurs démarches avant le 30 mars prochain, auprès de l'officier de l'état civil du lieu de l'accouchement, d’après un avertissement du SPF Justice. Cette date correspond à la fin de la période transitoire.

En effet, depuis le 31 mars 2019, la loi a changé et permet désormais d'établir un acte pour une progéniture née sans vie entre 140 et 179 jours après la conception. Avant le changement de la loi, l'acte d'enfant sans vie était obligatoirement établi si le bébé était né 180 jours ou plus après sa conception.

Le délai de demande d’aide financière pour les victimes d’actes de terrorisme expire bientôt

Les victimes d'actes de terrorisme ont droit à des aides financières. Elles disposent pour ce faire d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle les faits sont officiellement reconnus comme des actes de terrorisme. Pour certaines d'entre elles, ce délai s'achève prochainement: leurs demandes doivent être introduites pour le 18 mars 2020, selon un communiqué du SPF Justice.

Un total de 13 attentats commis sur le sol belge, mais également à l'étranger ont été officiellement reconnus comme du terrorisme en date du 15 mars 2017. La liste comprend notamment les attentats à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek du 22 mars 2016, l'attentat au musée juif du 24 mai 2014, les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, ainsi que l'attentat sur une plage à Sousse le 26 juin 2016 et celui commis la même année, le jour de la fête nationale française, sur la promenade des Anglais à Nice.

Les victimes de ces faits de terrorisme ont jusqu'au 18 mars 2020 pour introduire leur demande d'aide financière. Les personnes pouvant y prétendre ne se limitent pas aux personnes ayant été blessées physiquement; celles qui étaient présentes au moment des faits, tout comme les parents et les proches des victimes, y ont aussi droit.

"La Commission (pour l'aide financière, NDLR) ne garantit pas une indemnisation complète, mais bien une aide financière équitable. L'aide financière (ou aide principale) est subsidiaire, ce qui signifie que la Commission tient compte des possibilités d'indemnisation via d'autres sources, par exemple, les assurances ou les mutualités", précise le SPF Justice dans un communiqué.

Il est à noter que les victimes qui introduisent leur demande d'aide financière après l'expiration du délai légal ne peuvent plus bénéficier de l'intervention de la Commission pour l'aide financière. Par contre, celle-ci transmettra leurs demandes à la Cellule fédérale des Victimes civiles afin que cette dernière puisse examiner si les personnes concernées ont tout de même droit au statut de solidarité nationale.

Détachement aux Pays-Bas: obligation de déclaration préalable

À partir du 1er mars 2020, si un employeur souhaite détacher temporairement des travailleurs aux Pays-Bas, il devra au préalable accomplir une déclaration de détachement, selon SD Worx. À défaut de déclaration, l’employeur sera passible d’une amende dont le montant de base s’élève à 12.000 euros par infraction.

Il existe quelques exceptions. "L'employeur étranger n'est par exemple pas tenu d'effectuer une déclaration pour ses travailleurs qui viennent installer ou réparer des machines ou appareils aux Pays-Bas", selon les explications de SD Worx.

"Les travailleurs qui se rendent aux Pays-Bas pour des congrès scientifiques ou des réunions d'affaires (par exemple pour la conclusion d'un contrat) ne doivent pas non plus faire l'objet d'une déclaration aux autorités néerlandaises."

Plus d’informations via postedworkers.nl.

Indexation des frais de publication des actes des sociétés et associations

Voici les nouveaux montants, à partir du 1er mars.

Pour les entreprises Acte HTVA TVAC Constitutif sur papier 235,30€ 284,71€ Constitutif par voie électronique 190,10€ 230,02€ Modificatif 138€ 166,98€





Pour les associations Acte HTVA TVAC Constitutif sur papier 162,90€ 197,11€ Constitutif par voie électronique 117,70€ 142,42€ Modificatif 110,40€ 133,58€





La Région bruxelloise met fin à l’usage des sacs plastiques

Dans le cadre de sa lutte contre le sac en plastique à usage unique, la région de Bruxelles capitale interdira dès le 1er mars 2020 les sacs à vrac en plastique sur tout son territoire, y compris pour les commerçants des marchés et autres vendeurs ambulants. Cela concerne également les sacs plastiques biosourcés et compostables à domicile.

Plus d’informations ? Consultez le FAQ de Bruxelles Environnement

Changement de noms pour les titres de transport de la SNCB

À partir du 5 mars, la SNCB adaptera les noms de plusieurs produits afin de rendre leurs caractéristiques plus claires pour les navetteurs. Le billet combiné "B-Excursion" (dont le prix comprend un trajet en train et l'entrée à un événement) s'appellera désormais "Discovery Combi". La dénomination du "Supplément Diabolo" pour les voyages en train vers Brussels Airport deviendra quant à elle "Supplément Brussels Airport".

Quant aux pass à compléter, la dénomination commune sera "Multi": la carte de 10 trajets "Rail Pass" deviendra "Standard Multi" tandis que le "Go Pass 10" (pour les moins de 26 ans) sera "Youth Multi". La carte pour 10 trajets de courtes distances "Key Card" sera rebaptisée "Local Multi" et la Campus pour les étudiants sera renommée "Student Multi".

Enfin, le "Go Pass 1" (ticket pour un seul trajet pour les moins de 26 ans) et le "Go Unlimited" (pour la même catégorie d'âge permettant de voyager de manière illimitée sur l'ensemble du réseau pendant les vacances scolaires) deviendront respectivement "Youth Ticket" et "Youth Holidays".

Durant au moins six mois, les deux appellations de produits coexisteront pour laisser au client le temps de s'habituer.

Gratuité du transport au Luxembourg

À partir du 1er mars 2020, l’utilisation du transport public sera gratuite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en 2e classe. Par conséquent, les abonnements de train de 12 mois de validité au départ de la Belgique ne sont plus proposés par la SNCB depuis le 1er juillet 2019. Mais ce sera à nouveau le cas à partir du 1er mars 2020.

Si la période de validité de votre abonnement actuel dépasse cette date, la partie de votre voyage sur le réseau luxembourgeois peut vous être remboursée par le rail belge.