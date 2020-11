Combien coûte l’accès au réveillon de Tomorrowland?

Pourrez-vous fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre en compagnie de quelques amis? Rien n’est moins sûr! En revanche, Tomorrowland vous propose de faire une nouvelle fois la fête en même temps que le reste du Monde depuis votre salon grâce à sa fête virtuelle "31.12.2020".

D’après les organisateurs, l'événement commencera à 20h et sera adapté à tous les fuseaux horaires du monde. Les spectateurs pourront assister aux prestations de plus de 25 "des meilleurs artistes du monde" dont, entre autres, Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Major Lazer, Martin Garrix, Maceo Plex ou encore Netsky.

Celles-ci seront accessibles depuis quatre scènes "numériques fascinantes et conçues avec le plus grand soin" au sein d’une salle de divertissement numérique baptisée NAOZ et qui sera ensuite utilisée pour l’organisation d’autres événements virtuels (voir encadré).

En pratique

Pour y accéder, il faudra se munir, au choix, d’un ordinateur (portable), d’un smartphone ou d’une tablette. Et pour envoyer l’image et le son sur le grand écran de votre salon, il suffira de suivre notre mode d’emploi.

Il faudra également disposer d’un billet d’entrée. Vous pourrez en acheter un à partir de 17h, ce 17 novembre 2020.

Le pass de base revient à 20 euros et comprend un accès au festival.

et comprend un accès au festival. Pour ceux qui veulent revivre les performances à la demande du 1 er au 14 janvier, il faut prévoir 5 euros de plus, soit 25 euros pour le pass on-demand .

au 14 janvier, il faut prévoir 5 euros de plus, soit . Notez que des pass on-demand distincts à 12,50 euros seront mis en vente le 1er janvier.

seront mis en vente le 1er janvier. Les organisateurs ont également prévu un pass home celebration à 50 euros. Il inclut 4 pass on-demand à distribuer à vos amis le soir du réveillon "si la législation locale l’autorise", préviennent les organisateurs.

Il inclut 4 pass on-demand à distribuer à vos amis le soir du réveillon "si la législation locale l’autorise", préviennent les organisateurs. Tomorrowland proposera également des forfaits spéciaux (de 25 à 145 euros) avec des boîtes cadeaux, des canons à confettis, des drapeaux ou encore du cava.

Ces offres plus originales (et donc limitées) risquent d’être plus rapidement sold-out. C’était déjà le cas l’été passé lors de l’organisation du premier Tomorrowland virtuel "Tomorrowland Around the World".

