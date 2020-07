Combien coûte l'accès aux matchs de la Jupiler Pro League?

Souvenez-vous: le 12 février dernier, la Pro League avait décidé d'attribuer le contrat des droits médias du football belge à Eleven Sports pour la période allant de 2020 à 2025.

Jusqu’ici, les droits télévisés étaient attribués à des grands opérateurs se chargeant de la production et gardant précieusement la retransmission sur leurs ondes. Le modèle qui se dessine est désormais différent. Eleven Sports se charge uniquement de la mise en boîte des retransmissions et les propose à tout opérateur intéressé.

Proximus

Dans cette affaire, Proximus a été le tout premier opérateur à annoncer un accord avec Eleven Sports. Cet opérateur pourra donc diffuser en direct tous les matches de Jupiler Pro League (qui débutera le 7 août prochain), et de la DB1 et de la Women’s Super League, de la Supercup et de la Proximus eProleague pour les 5 saisons à venir.

En pratique, à partir du mois d’août, Proximus ajoutera trois nouvelles chaînes à son offre. Celles-ci seront accessibles aux abonnés du bonus TV "All Sports". Celui-ci coûte 16,99 euros/mois (ou 16 euros/mois pour ceux qui prennent ce bonus TV via le nouveau pack Flex).

Autrement dit, pour ceux qui étaient déjà abonnés à ce pack en 2019 pour visionner le football belge, il n'y a pas vraiment de changement.

Orange

Ce vendredi 24 juillet 2020, Orange a annoncé les contours de sa propre offre de télévision dédiée au football belge. Moyennant 10,99 euros/mois, tous les clients d’Orange (convergents ou mobiles uniquement) pourront accéder à sa nouvelle option «Belgian football» qui comprend aussi ces trois mêmes nouvelles chaînes (dont la production a, en fait, été confiée par Eleven Sports à Proximus Media House, NDLR).

"Alors que la première chaîne se concentrera sur la Jupiler Pro League, les deuxième et troisième chaînes diffuseront la D1B et serviront de chaînes ‘de secours’ lorsque les matchs se joueront au même moment", d'après un communiqué de presse de l'opérateur. "Les chaînes diffuseront également du contenu propre et des émissions consacrées au football pendant plus de 20 heures/semaine."

Pour l’occasion, cet opérateur a décidé d’augmenter gratuitement et automatiquement le volume de données mobiles disponibles dans son abonnement GO Plus (de 5 GB à 8GB).

Notez que les autres chaînes d’Eleven Sports (les chaînes dites internationales) sont déjà d’office offertes pour toute souscription d’un pack Love d'Orange qui inclut la télévision.

Chez Proximus, ces chaînes internationales sont accessibles via son bonus TV All Sports, c'est-à-dire moyennant un surcoût de 16 ou 16,99 euros/mois.

VOO et Telenet

À l'heure d’écrire ces lignes, les négociations entre Eleven Sports et VOO sont encore en cours. Pareil du côté de Telenet.

Actuellement, le prix de l'option VOO Sport, qui permet de regarder les sports belges (championnats de foot, de hockey et de basket), est à partir de 4,90 euros/mois (son prix évolue en fonction du type de pack).

En fonction des négociations avec Eleven Sports, ces prix pourraient éventuellement évoluer dans les jours à venir. Affaire à suivre...

Via Internet

Pour ceux qui n'ont pas d'opérateur télécom pour accéder à la télévision (ou qui veulent payer un peu moins cher), Eleven Sports propose aussi des accès à ses différentes chaînes via Internet. Par exemple, le pass annuel dédié à la Pro League revient à 109 euros.