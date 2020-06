Comment visionner Tomorrowland 2020 sur un grand écran?

C’est une première mondiale: l’édition 2020 du célèbre festival de musique électronique, Tomorrowland, se déroulera intégralement en ligne cet été.

Les organisateurs promettent "une expérience musicale en ligne spectaculaire mettant en scène les technologies les plus pointues au monde, avec du design 3D, de la production vidéo et des effets spéciaux".

Intitulé "Tomorrowland Around The World", cet évènement remplacera ainsi les deux week-ends de festival à guichets fermés qui devaient se dérouler à Boom, mais qui ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

"Pour nous, c'est un peu comme réinventer l'expérience du festival, mais nous croyons vraiment que nous pouvons apporter l'esprit de Tomorrowland et le divertissement au plus haut niveau dans les maisons des gens du monde entier", indique le cofondateur du festival, Michel Beers.

Tomorrowland Around the World - Official Trailer

En pratique

Ce festival numérique aura lieu les 25 et 26 juillet 2020 et pourra être suivi sur ordinateur, smartphone et tablette. Il existe différentes manières de projeter l’image depuis ces appareils sur un écran de télévision (ou même via un projecteur mais dans ce cas il faudra aussi prévoir un équipement audio supplémentaire). En voici un aperçu :

1.Reliez votre ordinateur et votre télévision à l’aide d’un câble HDMI, c’est-à-dire, grâce câble qu’il y a éventuellement déjà entre celle-ci et le décodeur de votre fournisseur télécom ou une box TV (voir point 4).

2. Vous pouvez aussi brancher un adapteur entre votre smartphone (ou votre tablette) et le câble HDMI branché depuis votre télévision (voir solution 1). Par exemple, si vous possédez un iPhone ou un iPad, il s’agit d’un câble "Apple Lightning Adaptateur AV numérique" au prix de 55 euros. Ceux destinés aux smartphones Android sont souvent moins chers.

3. Si vous avez une Smart TV, il y a de fortes chances que vous puissiez envoyer les images depuis votre smartphone vers votre télévision grâce au protocole AirPlay (Apple) ou Chromecast (Android). Par exemple, sur un iPad, faites apparaître le centre de contrôle depuis le coin supérieur droit de la tablette et cliquez sur "Recopie de l’écran". Si vous avez une Smart TV compatible, elle apparaîtra dans le menu et vous n’aurez plus qu’à la sélectionner.

Autre exemple, sur un smartphone Android, ouvrez l’accès rapide au centre de contrôle (en faisant glisser votre doigt du haut vers le bas sur l’écran du smartphone), sélectionnez "Smart View" et, comme dans l’exemple précédent, sélectionnez votre Smart TV et le tour est joué.

4. À défaut d’une Smart TV, vous pouvez aussi connecter un lecteur multimédia (aussi appelé "box TV") à votre télévision. Les plus connus sont le Chromecast de Google (de 39 à 79 euros) et l’Apple TV (159 à 219 euros). Mais il existe bien d’autres marques dont Nvidia et sa box Shield TV (159 à 249 euros). Grâce à cette box, vous pourrez aussi envoyer l’image de votre smartphone ou de votre tablette sans fil vers votre télévision (comme expliqué dans le point 3).

Vue en plein écran

Notez qu’en plus des performances musicales, auront lieu des expériences interactives parmi lesquelles des séminaires en ligne, des jeux et des ateliers.

Combien ça coûte ?

La vente des billets a débuté le 18 juin et restera accessible pendant toute la durée de l’événement (vu qu’il n’y a aucune limitation d’espace).

Pour accéder à ce festival virtuel, il faudra débourser au minimum 12,50 euros par jour ou 20 euros pour le week-end. Le "Home Party Ticket" qui donne droit à 5 accès revient à 50 euros. Notez que ce ticket ainsi que le ticket week-end permettent d’avoir accès à une plateforme de rediffusion de l’événement (qui restera accessible du 27 juillet au 2 août 2020).

Fête responsable

Si vous comptez profiter de l’occasion pour faire une petite fête chez vous, un accès d’un jour ou un ticket week-end suffira évidemment. Jusqu’à nouvel ordre (depuis le 1er juillet), chaque Belge a un droit personnel de voir jusqu’à 15 personnes différentes chaque semaine. Vous avez aussi désormais la possibilité d'organiser votre propre événement (limité à 50 personnes et sous conditions) dans une salle de fêtes et de réception.

"Nous espérons que des centaines de milliers de personnes s'uniront de manière responsable et que de petits rassemblements se tiendront chez les gens du Canada à l'Australie, du Japon au Brésil", a ajouté Michel Beers.