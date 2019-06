Comptes KBC et services associés plus chers dès septembre

A partir du 1er septembre, KBC relèvera les tarifs de certains comptes et services bancaires associés pour les particuliers. Quels les clients concernés ?

"Pour la première fois depuis 5 ans, KBC ajustera à partir du 1er septembre les tarifs d’un certain nombre de services qui nécessitent un degré élevé d’intervention manuelle et pour lesquels des alternatives numériques gratuites sont disponibles", explique Patrick Tans, Directeur général Produits bancaires & Transformation par voie de communiqué. "De plus en plus de clients utilisent en effet l’offre numérique gratuite, même parmi les 55+ et les 65+."

Le Compte Plus pour lequel ont opté environ 80% des clients, verra ses frais mensuels portés de 2 euros à 2,5 euros.

Ce compte reste cependant gratuit pour les jeunes jusqu’à 24 ans (inclus).

Les frais liés au Compte à vue passent de 1,25 à 1,75 euros. Les transactions manuelles restent gratuites pour les +65 ans et les handicapés.

Le Compte Base reste gratuit.

Pour le service bancaire de base KBC, les frais passent de 1 euro à 1,25 euro par mois.

Services optionnels fréquents

Les titulaires d'un Compte Base ou d'un Compte à vue qui souhaitent bénéficier de services optionnels paient ceux-ci séparément. Le 1er septembre, le prix de quelques services nécessitant un degré élevé d’intervention ou de traitement manuel augmentera fortement.

Virement manue l (papier ou au guichet): 1,5€ (contre 0,5€)

l (papier ou au guichet): 1,5€ (contre 0,5€) Retrait au guichet (ou avec l’intervention du guichet) : 1,5€ (0,35€)

(ou avec l’intervention du guichet) : 1,5€ (0,35€) Le retraits à un distributeur automatique (hors KBC ou CBC): 0,5€ (0,22€)

La banque souligne qu’elle met à disposition "1.184 distributeurs automatiques en Flandre et à Bruxelles, dont un grand nombre permet déjà de retirer de l’argent en utilisant la carte bancaire sans contact ou la fonction Mobile Cash de KBC Mobile (...) Des machines qui distribuent également des petites coupures de 5 et 10 euros en plus des traditionnels billets de 20 et de 50 euros."

Services optionnels moins utilisés

Le prix d’options facturées séparément pour le Compte Base, le Compte Plus et le Compte à vue qui sont moins utilisées, et pour lesquelles une alternative numérique est disponible sera également relevé.

Emission de chèques (pièce) : 1,5€ (0,6€)

(pièce) : 1,5€ (0,6€) Commande de chèques (pièce) : 0,5€ (0,4%)

(pièce) : 0,5€ (0,4%) Dépôt d’un chèque sur compte : 1,5€ (non applicable)

sur compte : 1,5€ (non applicable) Virement international papier au guichet *: 6,05€ (3,63€)

*: 6,05€ (3,63€) Frais d’envoi extraits de compte (mensuel) : 1,7€ (0,85€)

(mensuel) : 1,7€ (0,85€) Frais d’envoi extraits de compte (journalier) : 15€/mois (7,65€)

(journalier) : 15€/mois (7,65€) Domiciliation non exécutée si provision insuffisante sur le compte : 6,05 € (apd 1 er novembre!)

*également applicable au service bancaire de base.