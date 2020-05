Coronavirus: où trouver une machine à coudre?

Lundi 4 avril, une machine à coudre en promotion (à 79 euros) a provoqué une véritable ruée dans les enseignes Lidl en France, d’après Le Figaro . Dans certains magasins, les stocks ont été vidés en à peine 20 minutes. La vente de machines était prévue de longue date et n’a rien à voir avec la préconisation du port du masque.

Cependant, les machines à coudre font partie de l’assortiment fixe de sa boutique en ligne. Actuellement, la machine d’entrée de gamme (à 99 euros) est épuisée . "En avril, nous avons constaté une hausse des ventes de 525% par rapport à une période de vente traditionnelle . Tout est fait actuellement pour réapprovisionner le plus rapidement possible notre boutique en ligne."

Grande distribution

Cette ruée a été confirmée par d’autres acteurs de la grande distribution. "Depuis le 6 avril, c’est l’explosion, surtout dans l'entrée de gamme ", d’après Ariane Goossens, la porte-parole de Carrefour . Ce distributeur ne rencontre néanmoins pas encore de problèmes de stock et propose 8 références dont les prix varient de 30 à 289 euros . "À partir du 18 mai, nous proposerons trois nouvelles références, dont une qui viendra renforcer l’entrée de gamme. Nous sommes aussi en discussion avec d’autres fournisseurs pour compléter encore davantage notre gamme de produits."

Du côté de MediaMarkt , Janick De Saedeleer, sa porte-parole confirme qu’ il y aura des machines en vente dans ses magasins ce 11 mai . "Mais les stocks diminuent fortement vu l'explosion des ventes en ligne (+385%). " Ce distributeur attend donc avec impatience une commande qui est sur le point d’arriver. Pour ceux qui ne souhaitent pas se rendre en magasin, il reste une machine à 279 euros en ligne . Celles à 139 et 229 euros sont épuisées.

"Nous pouvons livrer des machines tous les mois, mais pas à ce rythme et ni de telles quantités."

Quid chez les fournisseurs? "Au mois de mars et d’avril, nous avons été submergés de commandes", répond Koen Evers, directeur général de Befrako, le distributeur exclusif des marques Singer, Pfaff et Husqvarna-Viking en Belgique. "Plus de 5000 machines ont été vendues (+300%)."