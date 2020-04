Coronavirus: relèvement des limites du paiement sans contact

Afin de limiter la propagation du coronavirus, Febelfin (le représentant du secteur financier) et ses membres ont décidé de relever les limites des paiements par carte sans contact et sans code PIN. De cette façon, les Belges peuvent éviter de toucher le clavier du terminal de paiement ou le toucher moins souvent.

En revanche, pour ceux qui effectuent plusieurs paiements successifs par carte sans contact et sans code PIN, la limite cumulée sera elle aussi relevée. Elle passera de 50 à 100 euros. "Alors que jusqu'à présent, il fallait saisir le code PIN après une série de paiements de par ex. 15 euros, 16 euros et 24 euros (parce que vous aviez atteint un montant total de plus de 50 euros), vous ne devrez désormais l’encoder qu'après un montant total de 100 euros", selon les clarifications de Febelfin.