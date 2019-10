Des smartphones (encore) plus intelligents

Dans la foulée de son iPhone 11, Apple a lancé la nouvelle version de son système d’exploitation mobile, iOS 13. De son côté, Google a lui aussi commencé à commercialiser Android 10, son propre système d’exploitation. Voici un aperçu de leurs principales améliorations.

Le nouveau système d’exploitation d’Apple, l’iOS 13, est disponible gratuitement depuis le 19 septembre pour une mise à jour de tous les appareils à partir des iPhone 6s, y compris l’iPhone SE, et de l’iPod touch (de la 7e génération). Pour la première fois, la nouvelle version d’iOS n’est pas compatible avec l’iPad. Celui-ci tournera désormais sur un système d’exploitation distinct, baptisé iPadOS (qui est aussi déjà disponible).

La dixième version du système d’exploitation mobile de Google, Android, est également enfin disponible. Google propose toujours les nouvelles versions d’Android en priorité pour ses propres appareils Pixel (mais celle-ci est désormais disponible pour de nombreux smartphones).

Parmi les autres fabricants, Huawei aurait pu bénéficier d’une primeur, mais l’entreprise chinoise est désormais interdite d’apps et de services Google pour ses appareils. Le nouveau porte-drapeau de l’entreprise – le Huawei Mate 30 Pro – doit dès lors se contenter d’une version open source "nue" d’Android et ne sera pour l’instant pas vendu en Belgique à cause de cette restriction.

Par ailleurs, OnePlus, le concurrent chinois de Huawei, a commencé à déployer Android 10 sous forme d’OxygenOS 10, une version améliorée du système d’exploitation de Google pour les appareils OnePlus.

Dans les coulisses, les marques comme Samsung, Sony, Nokia et LG travaillent également à une version d’Android 10 adaptée à leurs appareils. L’expérience nous a appris que le processus pouvait durer des semaines voire des mois. De plus, contrairement à l’iOS d’Apple, il n’est pas toujours facile de savoir quels modèles de smartphones seront ou non éligibles pour la mise à jour.

IOS 13 1. Mode nuit

La principale nouveauté d’iOS 13 est l’ajout d’un mode nuit. Immédiatement après l’installation, l’utilisateur peut choisir entre l’éclairage classique de l’écran et la nouvelle variante où le noir domine. Ce mode serait plus reposant pour les yeux et est disponible à la fois pour le système d’exploitation et les apps traditionnelles d’Apple.

Le mode nuit est plus agréable pour les yeux et réduit la consommation de la batterie d’un smartphone ou d’une tablette.

L’utilisateur peut facilement passer d’un mode à l’autre, mais le mode nuit peut être réglé pour qu’il s’active automatiquement le soir. Par ailleurs, de plus en plus d’applications de tiers, comme Facebook et YouTube, proposent également une version nuit.

2. Se connecter avec Apple

De nombreux sites internet et apps permettent aux utilisateurs de se connecter rapidement sur Facebook ou Google. Il n’est donc plus nécessaire de s’enregistrer chaque fois et d’introduire son mot de passe. iOS 13 apporte un réel progrès avec "log in avec Apple". La méthode d’enregistrement est liée à l’Apple ID de l’utilisateur. Pour se connecter, la reconnaissance faciale (Face ID) ou les empreintes digitales (Touch ID) suffisent.

3. Meilleure app photos

Grâce au "machine learning", l’app iPhoto affiche les meilleurs instantanés et masque les clichés quasi identiques ou superflus. Elle comprend aussi de nouvelles fonctions de traitement des photos. De nombreux outils d’édition sont désormais disponibles pour le traitement de vidéos, comme la rotation des images, le cadrage et l’utilisation de filtres.

4. Villes à 360 degrés

L’app Cartes d’iOS dispose de sa propre version de Street View de Google Maps, ce qui permet aux utilisateurs de découvrir de plus en plus de villes à 360°. De nouvelles cartes détaillées seront disponibles à la fin de l’année pour les villes américaines. Les autres pays suivront en 2020.

5. CarPlay

CarPlay, le système d’exploitation d’Apple pour l’infotainment installé dans de plus en plus de voitures, reçoit entre autres un nouveau Dashboard et un meilleur support pour l’assistant vocal Siri.

À partir d’iOS 13, CarPlay peut afficher simultanément plusieurs apps, comme le lecteur audio, le GPS ou l’agenda. Siri supporte aussi pour la première fois la navigation et l’app audio de tiers, comme Waze, et peut-être bientôt Spotify.

Android 10 1. Réponses intelligentes

Android 10 promet d’analyser encore plus intelligemment les messages entrants, comme un SMS ou un Whatsapp. Désormais, le système d’exploitation génère non seulement les réponses possibles (comme "Non, je ne suis pas libre", ou un "J’aime"), mais suggère aussi de recourir à des apps adaptées, comme Google Maps, pour naviguer rapidement vers l’adresse contenue dans le message.

2. Mode nuit

Après iOS 13, cette nouveauté peut sembler peu originale, mais Android 10 propose aussi un mode nuit pour l’ensemble de son système. Selon Google, l’interface nuit n’est pas seulement plus agréable pour les yeux, mais aussi meilleure pour la batterie du téléphone ou de la tablette. Sur les smartphones qui n’utilisent pas encore Android 10, de nombreuses apps Google peuvent déjà être vues en mode nuit, comme GMail, Contacts et Agenda.

3. Nouveaux gestes

Google a équipé Android 10 de plusieurs nouveaux gestes simplifiant l’utilisation du smartphone. Par exemple, vous pouvez glisser facilement à partir du bord de l’écran vers les photos ou e-mails suivants, vous revenez plus facilement à partir d’une app vers l’écran d’accueil, ou vous appelez le Google Assistant via un "swipe" à partir du coin inférieur droit de l’écran.

4. Sécurité accrue

Dans Android 10, la sécurité (des données) de l’utilisateur a fait l’objet de beaucoup d’attention. Tout d’abord, vous recevez plus rapidement les mises à jour de sécurité. Ensuite, l’appareil propose une nouvelle fonction complète de "respect de la vie privée" où l’utilisateur peut indiquer avec précision quelles informations il souhaite ou non recevoir (dans une app ou en ligne).

Par ailleurs, les utilisateurs définissent eux-mêmes s’ils veulent communiquer les informations de localisation et quelles activités sur apps ou sur internet peuvent être stockées.

5. Support 5G