Faut-il basculer vers la nouvelle offre mobile d'Orange?

Ce lundi 9 mars, Orange enterre son offre d’abonnements Animaux. C’est pour cette raison que les enseignes Orange sont exceptionnellement fermées: les équipes de l’opérateur doivent se préparer au lancement de Go, son nouveau portefeuille d’abonnements mobiles.

Au programme, il y a désormais quatre abonnements au lieu de six: Light, Plus, Intense et Unlimited. Dans les grandes lignes, comme pour les abonnements Animaux, ils offrent tous les SMS et les MMS illimités.

4,5 GB Données mobiles Le volume moyen de données mobiles consommées mensuellement par les abonnés d'Orange.

En détails, l’abonnement Colibri (8 euros/mois), qui dispense 500 MB de données mobiles ainsi que 90 minutes d’appels (en plus des appels gratuits entre tous les numéros mobiles repris sur la même facture), devient Go Light (10 euros/mois). C’est 2 euros de plus pour exactement le même service. Celui qui se satisfait de Colibri n’a donc pas intérêt à basculer sur Go Light.

En revanche, l’abonné Koala (20 euros/mois), qui dispose des appels illimités et de 4 GB de données mobiles, a intérêt, lui, à passer à l’offre Go Plus. Comme son nom l’indique, cet abonnement offre 1 GB de plus, soit 5 GB pour exactement le même prix.

Pour l’abonné Guépard, il n’y a pas de différence entre son abonnement et Go Intense, à savoir 15 GB et les appels illimités, moyennant 30 euros/mois.

Avantage pour les familles

Ceci dit, il y a une nouveauté. Si deux membres d’une famille prennent cet abonnement, ils payeront au total 42 euros/mois (au lieu de 60 euros), soit une réduction de 18 euros. Pour trois abonnements Go Intense, le prix total passera à 63 euros/mois (au lieu de 90 euros), soit 27 euros de réduction.

Cela signifie aussi que si trois membres d’une famille ont un abonnement Koala (20 euros/mois), ils peuvent bénéficier de 15 GB chacun (au lieu de 4 GB) moyennant 1 euro de plus par mois (63 euros au lieu de 60 euros/mois) en basculant tous sur Go Intense.

Vue en plein écran

"C’est donc une augmentation substantielle du volume de données mobiles pour toute la famille", selon Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer d’Orange Belgium. "De fait, chacun bénéficie de son propre volume de données, pas besoin de partager (comme c’est le cas avec certaines offres ailleurs sur le marché, NDLR)".

Go, ce n’est pas qu’un changement de nom, c’est amener quelque chose de différent notamment avec des réductions spéciales pour les familles. Michaël Trabbia CEO d'Orange

Le raisonnement est exactement le même pour les abonnés Aigle (40 euros/mois): l’abonnement 100% illimité d’Orange devient Go Unlimited sans modification de prix. À partir de deux abonnements Go Unlimited, la facture totale passe à 62 euros/mois (au lieu de 80 euros). Pour trois abonnements, elle passe à 93 euros (au lieu de 120 euros).

Il y a néanmoins une différence entre les abonnements Aigle et Go Unlimited. Dans le premier cas, la vitesse de surf est réduite lorsque l’abonné dépasse une consommation de 20 GB, dans le second cas, c’est lorsqu’il dépasse 30 GB. L’abonné Aigle a donc aussi intérêt à basculer vers l’offre Go.

En pratique

Ce basculement ne sera pas automatique. Les clients qui le souhaitent peuvent donc conserver leur abonnement Animaux. Pour ceux qui veulent changer, ils peuvent bénéficier de ces offres enrichies en surfant sur orange.be, en appelant le 0800.177.35, en se rendant dans un point de vente Orange ce mardi 10 mars ou, encore plus simple, via leur application MyOrange (d’ici quelques jours).