Febelfin brise le tabou de l'argent chez les jeunes à l'aide d'influenceurs

Les parents au coeur de la culture financière...

Démunis face aux questions d'argent, les jeunes se tournent alors bien souvent vers leurs parents pour trouver des réponses (70% des 15-30 ans et même 80% des 15-19 ans). Des parents pour qui l'argent reste souvent un tabou lorsqu'il s'agit d'en parler avec leurs enfants . "En 2020, il est encore tabou de dire combien on gagne, combien on dépense ou la somme présente sur son carnet d’épargne. Les parents sont encore moins réticents à parler de sexe que d’argent avec leurs enfants", souligne l'étude.

Face à ce serpent qui se mord la queue, Febelfin pointe le rôle essentiel de l'école dans l'apprentissage financier . Et souligne qu'acquérir de telles connaissances permet à la fois de se sentir davantage concerné et d' avoir moins de problèmes d'argent . "L’enseignement peut éliminer une partie des inégalités: en intégrant l’éducation financière au programme, il permettrait aux jeunes d’obtenir leurs premières connaissances financières au même moment", affirme même la Fédération.

... et les influenceurs au centre d'une campagne

Mais pour sensibiliser (et décomplexer) les jeunes face aux problèmes d'argent, Febelfin mise aussi sur des figures bien connues de cette tranche d'âge: les influenceurs . Dans sa campagne financesetmoi.be/money , la Fédération belge du secteur financier leur donne la parole dans des "money confessions" dans lesquelles ils relatent leurs déboires en la matière. "Leur message est le suivant: vous avez des questions à propos de l’argent, ou bien vous avez déjà commis une erreur en matière de finance? N’ayez pas honte, car vous n’êtes pas seul(e) . N’ayez pas peur d’en parler et de demander de l’aide", explique Febelfin.

On peut déjà y voir l'influenceuse belge Fiona Traina (dite BadFifii) qui compte plus de 120.000 abonnés sur Instagram et plus d'un million sur TikTok. "Ma première paie, je faisais n'importe quoi: je sortais, j'achetais du maquillage… Et j'avais zéro argent!", assure-t-elle.