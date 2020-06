Flex, le pack de Proximus garanti "sans surprise sur la facture"

Android TV Box

"Nous sommes le premier opérateur à fournir une box Android TV Pie en Europe", d’après Jim Casteele, chief consumer market officer chez Proximus. C'est la version la plus avancée et la plus intuitive de ce système d’exploitation. Le V7 peut donc être piloté depuis un smartphone ou grâce à Google Assistant, l’assistant vocal de Google.

Prix

De base, un pack Flex revient à 59,99 euros . Il inclut une connexion internet haut débit et illimitée (dotée de la technologie wi-fi intelligent qui optimalise en permanence l’expérience wi-fi au sein d’une habitation) ainsi que l’accès à télévision via l’app Pickx (qui peut être utilisée en simultanée sur 5 appareils).

De plus, l’abonné bénéficie d’un accès illimité à un quotidien , à un espace cloud de 10GB et à l’app Family Life . Celle-ci est destinée à faciliter l’organisation de la vie de famille en permettant de communiquer, créer des listes, partager des agendas ou, si besoin, la localisation des membres d’une famille.

Mobile

Moyennant un surplus de 15 euros/mois, il est possible d’ajouter un abonnement mobile qui inclut les appels et les SMS illimités, 5GB de données mobiles destinés à Pickx et 5GB pour les autres usages. "En cas de dépassement du forfait mensuel, la consommation ne sera plus facturée, ni coupée, mais seulement réduite en terme de vitesse jusqu’au mois suivant", selon Jim Casteele. "La tranquillité d’esprit est donc totale."