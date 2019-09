Gare aux offres d'investissement sur les réseaux sociaux

Cryptomonnaies, vins d’investissement, offres de crédit ou de gestion de patrimoine, etc. Les fausses annonces pour de telles offres, plus alléchantes les unes que les autres (et donc trop belles pour être vraies), pullulent sur les réseaux sociaux, d’après un avertissement de la FSMA, l’autorité des services et marchés financiers.