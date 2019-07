Le "Prime Day" d'Amazon, le "Black Friday" de l'été

La nouvelle édition de "Prime Day", le festival mondial des super bonnes affaires du géant de l’e-commerce Amazon a débuté ce lundi 15 juillet à minuit et durera – pour la toute première fois de son histoire – 48 heures. " Cette année, nous célébrons les membres Amazon Prime avec des offres de divertissement exclusives, des lancements de produits en exclusivité" , selon Amazon.

Si vous comptiez justement acquérir l’un ou l’autre équipement, ce sera sans doute l’occasion. Amazon vous propose d’ailleurs de déjà ajouter ceux qui vous intéressent dans une liste d’envies et de comparer leur prix le jour-J, histoire d’être certain de faire une réelle bonne affaire. L’année dernière, cet événement a permis au géant américain d’écouler plus de 100 millions d’articles en 24h.