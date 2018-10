Le virement instantané reporté à 2019

Effectuer un virement qui se retrouve dans la seconde sur le compte bancaire du créditeur, ce sera finalement pour le début 2019.

On annonçait la "révolution" pour ce mois de novembre: vous effectuez un virement, et hop! instantanément il se retrouve sur le compte bancaire de votre créditeur. Aujourd'hui, Febelfin revoit le calendrier. Les tests du système sont en cours, mais il ne sera proposé au grand public qu'à partir du début 2019. Il y a un an, la fédération bancaire parlait de novembre 2018.

Lors de l'annonce de l'arrivée du virement instantané, une question subsistait: quelle banque serait la première à dégainer. Il semble que le panel sera étendu. En effet, 16 banques affirment mettre dès l'an prochain le système dans leur offre en sus du virement classique. "Cela signifie pratiquement que 85 à 90% des comptes à vue en Belgique pourront ainsi prochainement recevoir des virements instantanés, " se félicite-t-on chez Febelfin.

→ Qui sont ces banques? Il s'agit d'Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & C°, Nagelmackers, Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC, CPH, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING Belgique, KBC, KBC Brussels et vdk Bank.

Axa Banque et Deutsche Bank Belgique ne participent pas à la mise en place du système.

→ Ce service sera-t-il proposé gratuitement? "Chaque banque déterminera individuellement dans quel paquet de services, elle entend proposer des paiements instantanés". Et ce tant pour les envois de virements que pour leur réception.

→ Qu'est-ce qu'un virement/paiement instantané? Actuellement, lorsqu'un virement est émis, il arrive au mieux le lendemain sur le compte. La directive européenne sur les paiements exige toutefois un délai maximal de deux jours ouvrables. Avec le virement instantané, l'argent transitera immédiatement d'un compte à l'autre; et ce 24/24h et 7/7j donc également les nuits, les dimanches et jours féries.

→ Le format du virement va-t-il changer? Dans sa forme, le virement ne change pas: donc aucune modification au niveau de la communication structurée ou des numéros BIC et IBAN.

L'introduction de ce système représente pour les banques d'importants investissements, mais elle place la Belgique au rang des pays précurseurs en la matière. La Suède, la Suisse, la Pologne, le Royaume-Uni et le Danemark ont déjà franchi le cap. Les Pays-Bas et la France y travaillent.