Nos idées cadeaux sous le sapin

L’Echo a sélectionné pour vous une vaste série d’activités, de restos, de cadeaux, à partager, à mettre sous le sapin ou simplement pour se faire plaisir.

Et si on mixait concerts et citytrips?

Let’s do it in London

L’une des queens du hip-hop américain, Nicki Minaj, associée à Future, investira le O2 le 11 mars, les prix démarrent à 58 pounds.

Les Spice Girls réunies à nouveau (mais sans Victoria Beckham aka Posh Spice) occuperont trois soirs le Wembley Stadium, les 13, 14 et 15 juin. Les tickets les moins chers sont à 66 pounds sur le site de Livenation.

Hyde Park sera plein le 12 juillet pour le grand concert unique qu’y livreront Bob Dylan et Neil Young dans le cadre du Barclaycard British Summer Time. Les tickets vont de 84,25 à 273,95 pounds.

Ga naar Amsterdam

Baloji, l’un de nos meilleurs artistes belges, aura les faveurs du Paradiso Noord le 20 janvier. Les tickets sont à 14,75 euros sur le site de la salle.

Anderson.Paak & The Free Nationals sera à l’AFAS live le 9 mars, dans la partie sud-est d’Amsterdam. Places à partir de 43,68 euros.

Le Néerlandais Thomas Azier se produira au Paradiso le 23 mai, les tickets, à partir de 22,70 euros, sont disponibles sur le site du Paradiso.

Allons à Paris

La tournée des vingt ans de "The ideal crash" de dEUS s’arrêtera le 7 mai à La Cigale. Prix unique: 38,50 euros.

Fans de heavy metal, Metallica remplira le Stade de France le 12 mai. Les places à 25 euros partiront très vite…

Lou Doillon chantera le 16 mai dans le mythique Olympia. Le prix des tickets démarre à 34,10 euros sur le site de la salle.

Vamos a Barcelona

Rosalia, l’une des révélations de 2018, se produira au Primavera Sound Festival dans sa Barcelone natale. Ce grand festival l’y accueillera le 1er juin ainsi que Roisin Murphy et Neneh Cherry, parmi de nombreux autres. Le prix par jour est de 80 euros. www.primaverasound.es