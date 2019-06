Nouvelle plateforme de streaming vidéo en Belgique

Suite à la disparition annoncée d’iTunes, l’app Apple TV a récemment fait son apparition au sein des iPhone, iPad et iPod Touch disposant de la dernière version d’iOS. Et elle embarque une nouvelle chaîne de streaming vidéo: Starzplay.

Ce n’est plus un secret: cet automne, iTunes sera définitivement remplacé par trois apps (Apple TV, Apple Music et Apple Podcasts). Si vous ne disposez pas encore de l’app Apple TV sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch, il est peut-être temps de procéder à une mise à jour de votre appareil mobile.

En effet, la dernière version d’iOS permet désormais d’utiliser l’app Apple TV. Celle-ci remplace donc automatiquement l’app "Vidéos" qui permettait jusqu’ici de regarder le contenu loué ou acheté depuis iTunes (ainsi que votre bibliothèque personnelle de vidéos).

Starzplay

Mais surtout, cette nouvelle app – qui est aussi disponible sur les boitiers multimédia Apple TV ou certaines Samsung Smart TV – intègre déjà une première "chaîne": Starzplay. Il s’agit, en fait, d’une plateforme de steaming vidéo qui, comme Netflix ou Amazon Prime, offre du contenu original et exclusif à ses abonnés. Mais aussi des séries et des films plus ou moins récents.

Cette plateforme, détenue par Starz (une chaîne de télévision payante américaine concurrente de HBO et Showtime), est disponible depuis le mois dernier dans plusieurs pays d’Europe (et au total, pour l'instant, dans 42 pays à travers le monde).

The Act - Bande-annonce

En Belgique, celle-ci permet déjà de regarder des séries comme "The Act" (qui a obtenu l’excellente note de 8,1/10 sur IMDb) avec Patricia Arquette, The Spanish Princess, Vida ou encore Now Apocalypse.

Et à partir du 30 juin prochain, cette plateforme lancera, en même temps qu’aux Etats-Unis, un thriller fantastique: The Rook.

L’abonnement, sans engagement, revient à 4,99 euros/mois et se fait directement au sein de l’app d’Apple. Il est néanmoins possible de profiter d’une offre d’essai gratuite de 7 jours, sans engagement elle-aussi (à condition de ne pas oublier d’annuler l’abonnement à temps).

The Rook - Bande-annonce

Apple TV+

Il ne s’agit donc pas encore de l’offre de streaming aux contenus originaux annoncée par Apple et déjà baptisé "Netflix Killer" par certains. En effet, "Apple TV+" ne sera disponible qu’à partir de l’automne.

Vue en plein écran ©Bloomberg

Ce service sera agrémenté notamment de contenus élaborés par le réalisateur Steven Spielberg, les actrices Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, ou encore Steve Carrell, venus sur scène faire la promotion du service.