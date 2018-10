Proximus dégaine son abonnement mobile 100% illimité

Avec ou sans frais de résiliation?

Vous souhaitez opter pour l’abonnement de Proximus au prix de 29,99 euros/mois pendant tout juste un an (et ne pas payer 42,99 euros ensuite)? Pas de problème! Si vous signez un contrat à durée indéterminée avec un opérateur télécom, vous êtes libre de le quitter à tout moment sans avoir à payer des frais de résiliation.

Cela signifie aussi que vous pourrez le quitter bien avant la fin de votre première année de contrat si le marché bouge et qu’un autre opérateur propose un abonnement 100% illimité à un prix encore plus bas.

Par contre, en cas de contrat à durée déterminée, vous devez attendre 6 mois avant de pouvoir casser le contrat sans frais.

N’hésitez pas à comparer les abonnements télécoms via la plateforme Meilleurtarif.be (dont une nouvelle version plus simple d’utilisation et plus intuitive sera disponible, à priori, en décembre.