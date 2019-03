Proximus lance son offre triple play sans décodeur

Epic Combo, la nouvelle offre incluant la télévision, internet et la téléphonie mobile débarque sur le marché belge. Voici les détails.

À l’instar de Telenet avec son offre Yugo (disponible depuis le 19 février), Proximus lancera, ce mardi 2 avril, un nouveau pack triple play (télévision, internet, téléphonie mobile) mais sans décodeur (ni même de télécommande). Il s’agit de l’offre "Epic Combo".

Celle-ci a été composée pour répondre plutôt aux besoins des "millenials", c'est-à-dire, un public jeune (né entre 1980 et 2000) et qui a de plus en plus tendance à regarder des émissions de télévision via Internet essentiellement. De quoi se compose cette offre?

Téléphonie et surf mobile

L’abonné disposera des SMS illimités et d’un forfait mensuel de 150 minutes d’appel. Son volume de surf mensuel est plafonné à 4GB mais illimité en ce qui concerne l’utilisation de certaines apps dédiées

(Apple Music, Deezer, Google Play Music, Soundcloud, Spotify) et à la vidéo (Netflix, Proximus TV, Twitch, Youtube).

Notez qu’au-delà d’une consommation de 40GB pour ces apps, la vitesse de connexion sera réduite à 512 Kbps, c’est-à-dire, une vitesse qui reste confortable et largement suffisante pour surfer, consulter ses mails, utiliser les réseaux sociaux et visionner la plupart des vidéos YouTube par exemple).

Internet fixe

Proximus fournira, au domicile de l’abonné, une connexion internet illimitée (dont la vitesse de téléchargement peut grimper jusqu’à 100 Mbps).

Télévision

En revanche, l’offre de télévision est un peu plus limitée (par rapport à ce que proposent généralement les autres packs de Proximus). Elle se compose d’une sélection de chaînes (et de radios) en français et en néerlandais. Dans le détail, à part TF1 et TV5 Monde, les chaînes belges francophones disponibles seront AB3, ABXplore, Club RTL, La Une, La Deux, La Trois, Plug RTL, RTL-TVi.

En pratique, celles-ci peuvent être regardées via l’app Proximus TV (iOS & Android) ou via le site web dédié. Cela permet de regarder les programmes sur une télévision en reliant, par exemple, un câble HDMI entre celle-ci et un ordinateur portable. Vous pouvez obtenir un résultat similaire en utilisant un lecteur multimédia. Le plus connu est le Chromecast de Google (de 39 à 79 euros) mais il existe d’autres marques et d’autres gammes de prix.

Par ailleurs, l’option qui permet de regarder les émissions jusqu’à 36 heures après leur diffusion, "TV Replay", est également incluse.

Pour ceux qui apprécient France Télévision, notez qu’il est possible de (re)voir une partie des émissions quand il s’agit de production propres. C’est le cas pour les JT, "C dans l’air" ou "La Maison France 5" mais pas pour "Envoyé Spécial" ou "Secrets d’Histoire". Pour des raisons de droits, ces émissions sont inaccessibles au public belge via Internet. Paradoxalement, celles-ci sont disponibles via YouTube. Voici par exemple la chaîne YouTube d’Envoyé Spécial. Elle permet de visionner tous les reportages de l’émission d’investigation.

Enfin, certaines chaînes d’information comme BFM TV et Euronews sont disponibles en direct depuis leur site ou leur app, tandis que vous trouverez de nombreux contenus en ligne auprès d’Arte.

Prix

Le nouveau pack de Proximus coûtera 64,99 euros/mois. Mais durant sa phase de lancement, Proximus ne facturera que 59 euros/mois pendant un semestre.

À titre de comparaison, l’offre Yugo de Telenet (uniquement disponible en néerlandais pour le moment) revient à 100 euros/mois et permet de surfer jusqu’à 200 Mbps.

Ceci dit, pour ceux qui veulent regarder des films en haute définition ou plus, il n’est pas nécessaire d’atteindre de tels vitesses. De fait, pour regarder un film en qualité standard (SD), il faut disposer d’une vitesse d’au moins 3 Mbps et de 5 Mpbs pour de la haute définition (HD). Pour de l’Ultra HD, il faut du 25 Mbps.

Avec ou sans décodeur?

Proximus dispose dans son arsenal d’une offre triple pay avec décodeur TV et avec téléphonie mobile. Il s’agit de la gamme Miniums (qui inclut un abonnement Netfix) dont les prix vont de 49 à 74 euros/mois en fonction des spécificités de l’abonnement mobile. Attention, il s’agit de prix promotionnels valables pendant une durée de trois mois.

En réalité, la gamme de prix s’étend de 83,98 euros à 108,98 euros, ce qui est de toute façon plus cher que l’offre Epic Combo (à 64,99 euros/mois pour rappel, hors éventuel abonnement à Netflix).