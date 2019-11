Proximus va augmenter une partie de ses tarifs

La hausse peut atteindre 3 euros par mois et touchera principalement les packs, d’anciens bouquets TV et la ligne fixe, à partir du 1er janvier 2020.

La nouvelle était attendue et elle est désormais publique sur le site de l’opérateur télécom: le 1er janvier 2020, Proximus procèdera à une nouvelle augmentation d’une partie de ses tarifs. C’est d’ailleurs chaque année le cas le jour de l’an depuis le 1er janvier 2016.

Voici les détails de ces augmentations par catégorie de produits et services.

Pack

Les prix des packs dans la liste ci-dessous ne comprennent pas les prix des abonnements GSM, qu’il est possible d’ajouter, ni de l’éventuel contenu TV choisi.

Hausse tarifaire chez Proximus Produits Prix

actuels Prix à partir

de janvier 2020 Différence Pack Telephony+TV 41,99€ 43,99€ 2€ Pack Internet+TV 59,00€ 60,00€ 1€ Minimus 59,00€ 60,00€ 1€ Familus/Tuttimus 69,00€ 70,50€ 1,50€

Pour les packs vendus entre le 15 avril 2012 et le 17 octobre 2016, c’est-à-dire, des packs qui n’existent plus à la vente en tant que tel, la hausse oscille 1,50 euros et 3 euros (les détails). C’est le cas du pack "Internet Start+Phone Line", qui passera de 52 à 55 euros/mois à partir du 1er janvier 2020, soit 36 euros de plus sur une base annuelle.

"Les clients avec des anciens produits ou packs sont naturellement invités à passer sur nos packs Tuttimus/Familus", précise Proximus dans la communication qui accompagne cette nouvelle hausse de ses tarifs. "Notre pack Minimus reste une alternative pour les clients qui n’ont pas besoin de ligne fixe", a ajouté l’opérateur télécom.

Ligne fixe

À ce propos, en matière de téléphone fixe, quelques hausses sont également prévues. Par exemple, le prix de la redevance annuelle pour une ligne fixe passe de 23,13 à 23,63 euros, soit 50 cents d’augmentation. De plus, le prix pour un appel national depuis une ligne fixe passe de 16 à 18 cents. De même que le coût de connexion. Il se chiffrera désormais à 18 cents par appel (au lieu de 16 cents).

Les prix de nos abonnements GSM ne changent pas.

Il y a également du changement pour ceux qui bénéficient d’une option "Free Calls National" ou "Happy Time", c’est-à-dire une option qui permet de téléphoner gratuitement depuis une ligne fixe durant les heures creuses. A partir du 1er janvier 2020, les appels passés en heures pleines (c’est-à-dire entre 8h et 17h en semaine) seront facturés 82 cents par appel (au lieu de 80 cents jusqu’ici).

Option TV

Cette hausse tarifaire touche aussi d’anciens bouquets TV. L’abonnement mensuel à l’option TV "Entertainment Channels" passera de 9,95 euros à 10,99 euros, soit 1,04 euros de plus. Pour l’option "All Entertainment", la hausse est plus prononcée et se chiffre à 2 euros. De fait, à partir du 1er janvier 2020, l’abonné devra payer 16,95 euros/mois contre 14,95 euros/mois jusqu’ici.

Changer d’opérateur

Une augmentation de prix est l’occasion de vous inciter à aller voir si l’herbe ne serait pas plus verte ailleurs (ou si vous n’auriez pas intérêt à changer de contrat auprès du même opérateur), notamment en surfant sur le comparatif de l'IBPT (dont la nouvelle version devrait être disponible avant l'année prochaine, NDLR).

Grâce à la mise en place de la procédure "Easy Switch", il est devenu relativement facile de changer d’opérateur fixe pour vos services télécoms (internet, téléphone fixe et télévision). C’est peut-être aussi l’occasion de faire le point sur votre profil d’utilisateur. Par exemple, avez-vous encore réellement besoin d’une ligne fixe? Et d’un accès à la télévision via un décodeur?