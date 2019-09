Que signifie l'accord wallon pour votre portefeuille?

PS, MR et Écolo sont parvenus à un accord en vue de former un gouvernement en Région wallonne. Plusieurs mesures prévues vont impacter (positivement) le portefeuille des Wallons, alors que le futur exécutif a assuré qu'il n'y aurait aucune nouvelle taxe...

1. Fiscalité immobilière

L'économie fiscale qu'il sera possible de réaliser lors d'une première acquisition.

• L'abattement sur les droits d'enregistrement pour l'habitation propre (dans laquelle l'acheteur va se domicilier) et unique (il n'a pas d'autre habitation) passera de 20.000 à 25.000 euros . Etant donné que le taux des droits d'enregistrement est de 12,5% en Wallonie, cette mesure permettra de faire passer l'économie fiscale de 2.500 à 3.125 euros lors d'une première acquisition.

• Le chèque-habitat (avantage fiscal octroyé aux propriétaires qui ont emprunté pour financer l'acquisition de leur habitation propre et unique) sera orienté afin d'octroyer un avantage en cas d'acquisition couplée à des travaux économiseurs d'énergie.

2. Propriétaires/locataires

• La garantie locative sera réduite à deux mois de loyers dans tous les cas . Actuellement, elle peut être de trois mois dans le cas où la garantie est constituée sous forme de garantie bancaire dans la banque habituelle du locataire ou via le CPAS. Elle est de deux mois maximum dans le cas d'un compte bloqué au nom du locataire.

3. Primes énergie

• Pour avoir accès aux primes, l'audit énergétique préalable restera obligatoire, sauf pour l'isolation du toit et pour les travaux de moins de 3.000 euros.

4. Vente/acquisition immobilière

• Un passeport unique regroupera toutes les certifications nécessaires lors de la vente d'un bâtiment (PEB, électricité, eau, radon, etc.). Il déterminera les travaux à effectuer et leur ordre de priorité.

5. Panneaux photovoltaïques

• En contrepartie, l'entrée en vigueur de la redevance sera reportée à 2025 (au lieu du 1er janvier 2020), à condition, bien sûr, que la Cwape accepte cette décision. Si c’est le cas, c’est une bonne nouvelle pour les ménages détenteurs de panneaux photovoltaïques: ils éviteront une augmentation annuelle de leur facture d’énergie (qui peut aller de 334 et 493 euros pour une installation de 5 kWe ) pendant les cinq prochaines années.

6. Fiscalité auto

• Les taxes de mises en circulation et de circulation seront modifiées pour tenir compte des émissions CO2 des véhicules ainsi que de la masse/puissance afin de favoriser les véhicules plus légers et moins puissants.