Que vaut Zuny, la nouvelle offre 100% digitale de VOO?

Depuis 12h, ce mardi 6 octobre, les Belges peuvent s’abonner, sans contrat et sans engagement, à Zuny, la nouvelle offre 100% digitale de VOO. Ceci dit, son public cible n’est pas l’ensemble de la population belge, mais bien la "génération connectée".

De base, Zuny se compose d’une connexion internet fixe illimitée (avec une vitesse de téléchargement qui peut atteindre jusqu’à 100 Mbps) et d’un accès à du contenu "séries" exclusif moyennant 39 euros/mois. Ces séries sont accessibles via l’app Zuny.

"Dès aujourd’hui, 25 à 30 séries seront disponibles pour nos abonnés." Cristina Zanchi Chief Commercial Officer de VOO

Elles proviennent d’une part du catalogue les "Series by Be tv", avec les créations originales de Canal+ (Engrenages, Validé,...), les séries-événements comme The Walking Dead, The Comey Rule, Killing Eve, Twilight Zone, etc.

D’autre part, l’app Zuny embarque également les séries nouvelle génération de la société de production et de distribution française, Blackpills. Il s’agit de "formats courts, drôles, impertinents et percutants", selon Zuny.

"Dès aujourd’hui, 25 à 30 séries seront disponibles pour nos abonnés", annonce Cristina Zanchi, Chief Commercial Officer (CCO) de VOO. "Ce catalogue s’étoffera davantage dans les mois à venir."

Avec ou sans options

Pour 18 euros/mois de plus (c’est-à-dire moyennant 57 euros/mois), l’abonné Zuny bénéficie en sus d’un abonnement mobile qui comprend 300 minutes d’appel, 300 SMS et 16 GB de données mobiles. "C’est généreux vu qu’en moyenne, le Belge consomme 5 GB de données mobiles par mois", ajoute la CCO.

Cet abonnement, mobile inclus, permet de bénéficier gratuitement pendant un an de l’option Eleven Pro League (à défaut, cette option revient à 7 euros/mois). Au choix, l’abonné peut également ajouter un accès à des chaînes généralistes (RTL-TVi, Club RTL, Plug RTL, TF1, FR2, AB3, ABXplore) et thématiques (TMC, C8, Warner TV, Comedy Central, SyFy, Toonami, Vice TV) moyennant 7 euros/mois. La disponibilité des chaînes de la RTBF fait encore l'objet de discussions.

Si besoin, l'abonné peut aussi demander plus de données mobiles (par exemple 1GB pour 2,5 euros pour 30 jours ou 10 euros pour 5 GB) ou les appels et les SMS illimités (5 euros/mois). "Il choisit ce dont il a besoin, en instantané."

Le service client de Zuny se fait intégralement en ligne avec une assistance par Messenger.

En pratique

Toutes les activations et les résiliations se font en ligne et sans frais, tandis que le paiement se fait uniquement par carte de crédit (ou à défaut via une carte prépayée Bpost). Notez que le service client de Zuny se fait, lui aussi, intégralement en ligne avec une assistance par Messenger. Si un abonné veut ajouter l’une ou l’autre option à son pack Zuny, il lui suffit de se connecter à son compte MyZuny.be.

D’un point de vue technique, il n’y a pas de décodeur, mais l’application est disponible via une box tv (Apple TV ou Android TV) et peut être installée sur 5 appareils différents (tandis qu'il est possible de regarder les contenus sur 2 écrans en même temps). Elle peut également être diffusée sur une télévision grâce à l’utilisation d’un lecteur de flux Google Chromecast.

En ce qui concerne l’internet fixe, il n’y a aucun frais d’installation, mais il faut compter sur un délai de 2 à 12 jours pour le modem. "Cependant, les séries sont accessibles dans la demi-heure qui suit la souscription à un abonnement à Zuny", selon Cristina Zanchi.

