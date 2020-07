Sécurisez davantage votre domicile à l'aide d'objets connectés

Avant de vous lancer dans la mise en place de mesures électroniques pour protéger votre domicile contre le risque de cambriolage, il vaut d’abord mieux mettre en place des mesures mécaniques destinées à empêcher ou à freiner toute tentative d’effraction. Comme l’expliquent les experts de la plateforme fédérale 1joursans.be, "l’installation d’un système de sécurité électronique n’est pertinente que si l’habitation est déjà correctement sécurisée". Une sécurisation électronique doit donc toujours venir en complément, afin de dissuader les voleurs.

141 Cambriolages En moyenne, 141 domiciles font l'objet d'un cambriolage en Belgique par jour.

Si votre maison est déjà bien sécurisée mécaniquement, vous pouvez bien sûr faire appel à des professionnels pour installer un système d’alarme. En moyenne, l’installation d’un équipement complet sans fil revient à 1.000 euros. Ce montant ne tient pas compte de l’abonnement mensuel pour être relié à une centrale de télésurveillance. Cela dit, il existe sur le marché une formule moins onéreuse (Beobank Home Secure) par abonnement, mais sans frais fixes.

Il est toutefois devenu de plus en plus simple et rapide de procéder soi-même à l’installation de mesures électroniques (avec ou sans abonnement) grâce à la multiplication et la spécialisation des objets connectés. En voici un aperçu non exhaustif.

Système d’alarme

Ceux qui souhaitent un système d’alarme classique et sans fil peuvent par exemple opter pour le Somfy Protexiom Start. Dans les grandes lignes, celui-ci est équipé d’éléments préprogrammés, dont un boîtier robuste prévu pour résister au sabotage ainsi qu’une puissante sirène intérieure.

Vue en plein écran Le pack de départ du système Somfy Protexiom Start. ©Somfy

Si celle-ci se déclenche, jusqu’à quatre personnes différentes peuvent recevoir une notification. En cas de coupure de courant, ce système reste actif trois mois (et pour recevoir des notifications, il faudra prévoir une carte SIM). Ce système de base (599 euros) peut être complété par d’autres éléments de sécurité (sirène extérieur, caméra, etc.).

"L’installation d’un système de sécurité électronique n’est pertinente que si l’habitation est déjà correctement sécurisée." 1joursans.be La plateforme fédérale dédiée à la lutte contre le cambriolage

Ce fournisseur et d’autres proposent aussi des solutions simplifiées 100% "Plug & Play" ("brancher et utiliser") pour différents niveaux de budget. Par exemple, l’offre One d’entrée de gamme de Somfy comprend un système d’alarme et une caméra de sécurité intelligente (199 euros). Elle permet de regarder en direct ce qui se passe chez vous (après une notification ou non). En effet, dès que la caméra signale un mouvement, l’alarme de 90 dB se déclenche et vous recevez immédiatement une notification pendant que la caméra enregistre 10 secondes.

Vue en plein écran La sirène de 90 dB de la caméra One de Somfy se déclenche en cas de détection d'un mouvement. ©Somfy

Pour un prix similaire, Netatmo propose une caméra intérieure intelligente qui envoie une alerte en cas d’intrusion d’un inconnu à domicile. Pour 150 euros de plus, vous pouvez obtenir le système d’alarme vidéo intelligent de ce fabricant. Outre la caméra intérieure, vous recevez trois détecteurs intelligents d’ouverture pour portes et fenêtres ainsi qu’une sirène intérieure.

Vue en plein écran La caméra intelligente de Netatmo envoie une alerte en cas d'intrusion d'un inconnu à domicile. ©doc

Caméra extérieure

Pour ceux qui veulent juste garder un œil sur ce qui se passe à l’extérieur de leur domicile, il existe une offre très vaste de caméras sans fil intelligentes et résistantes aux intempéries. C’est le cas par exemple de la Nest Cam Outdoor (229 euros) qui filme en HD de jour comme de nuit et qui intègre un micro et un haut-parleur.

Vue en plein écran La Nest Cam Outdoor filme en haute définition de jour comme de nuit.

Cependant, pour conserver et accéder à l’historique de la caméra, il faudra débourser au moins 5 euros/mois. Cet abonnement permet aussi de recevoir des alertes intelligentes, c’est-à-dire lorsque que la caméra détecte des sons ou une personne.

Notez que la version IQ (379 euros) de cette caméra peut également reconnaître les visages, et n’envoie donc pas d'alerte intempestive lorsque votre enfant joue au football devant la maison.

De plus, l’IQ zoome automatiquement sur les visages pour les rendre identifiables. Par ailleurs, elle est équipée d’un capteur d’images 4K capable de saisir des clichés en High Dynamic Range (HDR), de meilleure qualité. Elle dispose également d’une meilleure antenne wi-fi, ce qui augmente la stabilité de la connexion sans fil.

La détection des visages, la vision nocturne, un haut-parleur et un micro sont aussi des fonctions intégrées à la caméra extérieure Arlo Pro 3 (299 euros), qui comprend en sus une alarme sonore et un éclairage qui s’active automatiquement en cas de détection de mouvement (ou qui peut être activée manuellement).