Toutes vos chaînes TV accessibles via internet dans une résidence secondaire

Les abonnés de VOO peuvent désormais avoir accès à l’application VOOmotion via l’Apple TV ou une Smart TV Android TV. Quid avec d’autres équipements? Ou pour les abonnés Proximus?

Ce jeudi 23 août, VOOmotion, l’application TV de VOO qui permet de regarder la télévision sur ordinateurs, tablettes et smartphones débarque dorénavant aussi sur Apple TV et Android TV. "VOO devient ainsi le 1er opérateur télécom en Belgique à proposer son offre de contenu TV sur des boîtiers Apple TV et Android TV, ainsi que sur les Smart TV Android TV", selon son communiqué de presse.

Le câblo-opérateur ajoute que ses clients peuvent profiter de leurs chaînes préférées (parmi 93 chaînes en direct dont VOOsport et VOOsport World) sur tous les écrans de leur foyer (jusqu’à 5 écrans en simultané) et les emporter lors de leur déplacement partout en Europe.

Résidence secondaire en Belgique …

Pour rendre cette info plus concrète, prenons le cas d’une famille qui habite dans le Brabant Wallon mais qui dispose également d’une résidence secondaire dans les Ardennes.

Dans l’hypothèse où une famille est cliente chez VOO pour la télévision et l’internet, elle peut avoir accès à la télévision dans sa maison ardennaise via une Smart TV Android (ou un boitier Apple TV) et une simple connexion internet (et cela quel que soit son opérateur).

Autrement dit, si cette famille adore regarder la télévision (même en pleine nature au coeur des Ardennes), il lui suffit d’avoir une connexion internet sur place (sans que VOO ne soit nécessairement son fournisseur).

À ce propos, il y a déjà des abonnement qui comprennent uniquement une connexion internet à partir de 20 euros/mois. Retrouvez un comparatif et notre dossier complet (du 18 août 2018) via: "Combien coûte l’accès à la télévision via internet ?"

… ou à l’étranger

Partons maintenant du principe que la résidence secondaire de cette famille se trouve en Provence. Là aussi, cette famille belge peut se contenter d’une simple connexion internet chez n’importe quel fournisseur français pour avoir accès à VOOmotion sur une Smart TV ou sur une télévision quelconque reliée à un boitier Apple TV, selon les explications de Marie-Pierre Dinsart, sa porte-parole.

Ceci dit, elle pouvait déjà avoir accès à VOOmotion dans sa résidence secondaire en Belgique ou à l’étranger via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Quid chez Proximus ?

Cet opérateur permet aussi à ses abonnés de regarder la télévision où ils veulent (Union Européenne comprise) et quand ils veulent via l’app Proximus TV (tablette et smartphone) ou via le site internet dédié pour un visionnage depuis un ordinateur.

Autrement dit, si notre famille du Brabant Wallon est cliente chez Proximus, elle dispose des mêmes possibilités que les clients de VOO – à savoir connecter un téléviseur à internet – mais en utilisant d’autres moyens (qui sont eux aussi accessibles aux clients de VOO).

Soit via un ordinateur (portable). Dans ce cas, il suffit de connecter un câble HDMI entre ce dernier et le téléviseur. C’est le même câble qui relie une télévision et un décodeur.

Soit via une Smart TV qu’il suffit de connecter au réseau Wi-Fi. Celle-ci permet de surfer sur le web (ce qui est moins évident qu’avec un ordinateur). Mais aussi d’utiliser très facilement et rapidement des applications de streaming comme Netflix ou Amazon Prime Video (lisez notre dossier à ce sujet).

Soit via un lecteur multimédia (à défaut d’avoir un ordinateur ou une télévision connectée). Il permet de se connecter au téléviseur de différentes manières. Les plus connus sont le Chromecast de Google (de 39 à 79 euros selon les modèles et leurs spécificités) et l’Apple TV (de 159 à 219 euros). Mais il existe bien d’autres marques et d’autres gammes de prix.