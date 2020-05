Un abonnement "appels illimités" ne coûte plus que 15 euros

Scarlet n’est plus l’opérateur mobile le moins cher de Belgique pour ceux qui veulent posséder un abonnement mobile qui inclut au moins les appels illimités! Mobile Vikings (qui utilise le réseau Orange) vient de lui ravir cette place en proposant désormais une offre à 15 euros . Soit 3 euros de moins pour un 1 GB de données mobiles en plus. De fait, l’abonnement Hot de Scarlet (à 18 euros/mois) inclut 4 GB de données mobiles alors que l’abonnement de Mobile Vikings offre 5 GB.

L'abonnement mobile Mobile Vikings qui offre les appels et les SMS illimités, moyennant 15 euros/mois, offre aussi un volume de données mobiles de 5 GB.

Les appels et les SMS illimités, ainsi que 5 GB de données mobiles, c’est aussi ce que propose Orange à ses abonnés (depuis la refonte de son portefeuille d’abonnements mobiles en mars) avec son offre Go Plus. Sauf que dans ce cas-ci, les abonnés doivent payer 20 euros/mois (ou 10 euros/mois pendant les trois premiers mois d’abonnement si celui-ci est souscrit en ligne).