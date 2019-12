Une hospitalisation en chambre double peut coûter aussi cher qu'en individuelle

C’est le cas lorsque certains hôpitaux facturent des honoraires non remboursables ou des suppléments de confort, selon la Mutualité Chrétienne.

Les suppléments d’honoraires ont une nouvelle fois augmenté dans les hôpitaux en 2018. C’est ce qui ressort de la quinzième édition du baromètre hospitalisation réalisé par la Mutualité chrétienne (MC). De fait, pour une admission classique (avec nuitée), les suppléments d’honoraires ont progressé de 4,7%, en plus de l’indexation (voir tableau au bas de l'article) .

Comment une telle conclusion est-elle possible alors que les médecins ne peuvent pas facturer de suppléments d’honoraires (en dehors des chambres individuelles) et que de manière générale, le patient paie en chambre double ou commune près de six fois moins qu’en chambre individuelle ?