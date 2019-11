Voici les hausses tarifaires bancaires prévues en 2020

Axa, Belfius, bpost banque, BNP Paribas Fortis, Crelan, Deutsche Bank et ING ont déjà annoncé quelques changements de tarifs pour l’année prochaine. Les détails.

Les clients BNP Paribas Fortis (et Fintro) qui prennent la peine de lire les messages de leur banque sont déjà au courant depuis le 23 octobre dernier: cette institution bancaire a prévu "d’ajuster" les tarifs d’un "nombre limité de produits et services".

Ces changements entreront en vigueur soit le 1er janvier 2020, soit le 1er avril 2020 et ne concernent pas 92% des clients, c’est-à-dire ceux qui possèdent un Pack. D’ailleurs, le prix de ces Packs, c’est-à-dire les comptes courants à frais mensuels fixes, restera inchangé en 2020.

"Les nouveaux tarifs concernent une série de produits et de services qui demandent une intervention manuelle de nos collaborateurs mais pour lesquels il existe des alternatives digitales gratuites", précise Hilde Junius, la porte-parole de BNP Paribas Fortis.

Changements à partir du 1er janvier 2020 Produits/Services Tarif actuel Tarif à partir du 01/01/20 Différence Compte à vue ordinaire 1,25€/mois 1,75€/mois 0,50€/mois Transaction refusée 4,50€/transaction 6€/transaction 1,50€/transaction Remplacement d'une carte 8€/carte 10€/carte 2€/carte Retrait d'argent hors réseau 0,10€/retrait 0,70€/retrait 0,60€/retrait Extraits de compte Frais de port Frais de port + 1€ de frais de commission 1€ de frais de commission/envoi

Notez que les clients qui ont un Pack ont droit à une carte gratuite par an en cas de remplacement. Même topo pour les clients du Pack Blue Sky chez Fintro. Ils ont droit au remplacement d’une carte de débit et de crédit chaque année. Ce remplacement est même gratuit pour les clients du Premium Pack chez BNP Paribas Fortis.

En matière de transaction refusée, les clients Blue Sky de Fintro ont droit à une transaction refusée "gratuite".

Changements du prix des transactions manuelles en agence à partir du 1er avril 2020 Produits/Services Tarif actuel Tarif à partir du 01/01/20 Différence Retrait d'argent et virement papier 1,50€ 2€ 0,50€ Commandes et émissions de chèque 1,50€ 4€ 2,50€ Virement 1,50€ 6€ 4,50€

BNP Paribas Fortis tient à préciser que les clients d’un Premium Pack ont droit à 12 opérations manuelles gratuites par an.

D’autres banques ont aussi déjà annoncée leurs hausses tarifaires prévues pour 2020.

Axa

C’est le premier tarif qui saute aux yeux lorsqu’on compare la liste des tarifs de 2020 avec celle de 2019: le forfait mensuel du compte à vue Comfortbant2bank passera de 3,90 à 4,50 euros l’année prochaine, soit 60 cents de plus par mois.

En outre, pour le compte à vue gratuit, St@rt2bank, le retrait d’espèces en euros via carte de débit aux distributeurs automatiques d’une autre institution financière dans la zone SEPA coûtera désormais 50 cents par retrait.

Par ailleurs, l’envoi d’extraits de compte passera à 2,50 euros (en plus des frais de port) au lieu de 2 euros actuellement.

Belfius

Les changements concernent essentiellement l’envoi du courrier et la location d’un coffre-fort. En effet, pour l’envoi d’extraits de compte (d’un compte d’épargne), il faudra désormais compter sur un forfait de 1,70 euro pour un envoi en Belgique (jusqu’ici la banque indiquait juste "frais de port par enveloppe") et de 3,50 euros pour un envoi hors Belgique.

Pour ces mêmes comptes, la mise à disposition annuelle des extraits en agence passe de 15 euros à 20 euros, soit un supplément de 5 euros.

Pour la location annuelle d’un coffre (dont le prix dépend du volume), le prix de base passe de 54 à 70 euros, soit une augmentation de 16 euros.

Beobank

"Pour janvier 2020, il n’y aura qu’un seul changement: l’envoi des extraits de compte papier sera facturé à 1 euro pour la plupart de nos comptes à vue", selon Inge Everaert, sa porte-parole.

bpost bank

À partir du 1er janvier, un retrait et un virement papier effectué depuis le guichet passera de 0,70 à 1 euro, soit 30 cents d’augmentation. Attention, ce changement ne concerne que le compte Postcheque et le Service Bancaire de Base.

Les banques qui n’augmentent pas leurs tarifs Le porte-parole du banques du groupe KBC n’a rien à signaler pour le moment. Mais cela ne veut pas forcément dire qu’il n’y aura pas de changement en 2020. Actuellement, "KBC suit et continue de suivre l’évolution du marché et de la tarification de très près", selon Pieter Kussé. Du côté de Keytrade, il n’y a rien à signaler pour 2020. Même topo pour Argenta. "Nos comptes sont et restent gratuits, jusqu’à nouvel ordre", selon Mieke Winne d’Argenta.

Pour les comptes b.comfort, Postcheque et b.young représentant légal et compte d’épargne, l’envoi d’extraits de compte papier passe de 0,97 à 1,17 euro, soit 20 cents d’augmentation. "Il s’agit d’un service optionnel, des alternatives gratuites aux extraits de compte papier existent", selon les précisions de Wouter Baelde, son porte-parole.

Le service Sendback (disponible pour toutes les formules de comptes) passe lui de 1,17 à 1,27 euro, soit 10 cents d’augmentation. "C’est aussi un service optionnel qui permet l’envoi d’extrait de compte papier s’ils n’ont pas été imprimés ou téléchargés dans un délai prédéterminé)."

Crelan

Du côté de cette banque, il y a essentiellement trois changement. Le premier concerne l’envoi sur papier des extraits de compte. En matière de compte à vue, l’envoi hebdomadaire passera de 3 à 4 euros, l’envoi mensuel de 75 cents à 1 euro, l’envoi trimestriel de 25 cents à 50 cents. Pour le livret d’épargne, l’envoi mensuel passera de 36 à 48 euros, de 9 à 12 euros pour le mensuel et de 3 à 6 euros pour le trimestriel.

Le deuxième changement a trait au tarif des virements en euros au guichet vers un compte non-Crelan: il passe de 70 cents à 1,50 euro. "Le Performance Pack (for one) comprend 12 virements au guichet", selon Crelan. "Ensuite, le tarif est aussi de 1,50 euro par virement. Les titulaires d'un Excellence Pack, ainsi que les titulaires âgés de 65 ans et plus, peuvent faire gratuitement un nombre illimité de virements au guichet."

Le troisième changement concerne les frais de transfert de titres vers une autre banque. Pour l’épargne-pension, ce transfert revient à 75 euros au lieu de 15 euros. Et à 75 euros également, au lieu de 60,50 euros pour les autres titres.

Deutsche bank

Pour le compte DB E-Account, les paiements rejetés en zone SEPA et en Belgique pour cause de solde insuffisant seront désormais facturés 5 euros par la banque.

De plus, les retraits effectués en euro en Belgique ou dans un pays de la zone SEPA passeront de 2,50 à 5 euros par retrait. La Mastercard DB Titanum, qui était gratuite, passe à 20 euros par an tandis que la Mastercard DB Titanum Plus passe de 20 à 30 euros par an, soit une hausse de 10 euros par an.

Le remplacement d’une carte perdue ou endommagée passe de 5 à 6,05 euros, soit une hausse de 1,05 euro.

De plus, la cotisation trimestrielle du compte DB M@x passera de 8 à 12 euros. Ceci dit, cette redevance n’est pas due si la valeur totale des avoirs (liquidités, investissements y compris les produits d’assurance) de la relation bancaire est supérieure ou égale à 10.000 euros (à 25.000 euros à partir du 1er janvier 2020) au dernier jour ouvrable du trimestre précédent.

ING

Les principales modifications qui seront d’application, à partir du 1er janvier 2020, dans cette institution bancaire concernent une augmentation des frais annuels du compte Vert, une augmentation des frais de retrait et de change aux distributeurs automatiques pour les cartes de crédit, une augmentation des frais de location de coffre et un alignement des frais pour les extraits de compte en format papier des comptes d’épargne et d’investissement sur ceux des comptes à vue.

Pour justifier ces changements, ING précise que "les tarifs 2019 de certains services ne reflètent plus l’évolution des coûts qu’ils représentent pour la banque, comme par exemple, ceux liés aux exigences régulatoires de plus en plus strictes qui mobilisent des moyens considérables".

"De plus, le contexte économique des taux d’intérêt extrêmement bas nous contraint à prendre des mesures pour assurer notre rentabilité sur le long terme. Ceci ne nous empêche pas, par ailleurs, de continuer à investir massivement dans des innovations qui visent à améliorer l’expérience de nos clients dans leurs interactions –notamment digitales- avec ING, ni à continuer d’offrir par exemple gratuitement les virements instantanés à nos clients particuliers."

Notez que la cotisation annuelle d’une carte de crédit ING Card baissera et passera de 25 à 22 euros en 2020. Pour les cartes de crédit étudiant/jeune (18-25 ans), la cotisation d’une ING Card passera de 5 à 10 euros pour les comptes qui ont une limite de 500 euros. Pour ceux qui ont une limite supérieure à 500 euros, la cotisation de la ING Card baissera de 12,50 à 10 euros. En revanche, pour la Visa Classic destinées au 18-25 ans, rien ne change. Le prix reste affiché à 10 euros.

Aperçu des changements tarifaires chez ING à partir du 1er janvier 2020 Produits/Services Tarif actuel Tarif à partir du 01/01/20 Différence Forfait annuel du Compte vert 40€ 44€ 4€ Retrait à un distributeur avec une carte de crédit 1%+4,96€ 1%+6€ 1,04€/retrait Retrait à un guichet avec une carte de crédit 1%+6,96€ 1%+8€ 1,04€/retrait Marge de change pour les cartes de crédit 1,6% 2% 0,4% Location d'un coffre-fort 50€+1€/dm³, max 500€ 50€+2€/dm³, max 500€ 1€/dm³ Envoi des extraits pour les livret d'épargne Frais postaux Frais Postaux + 5€/an 5€/an

Par ailleurs, la modification de la limite de la carte de crédit ING liée à un ING Lion Account ne sera plus gratuite en agence et passera à 5 euros à partir du 1er janvier 2020. Un autre service gratuit passera à la trappe l’année prochaine: la cotisation carte de crédit des ex-client Record sera désormais de 22 euros!

Enfin, les services compris dans le Compte Vert ING 18-25 ans seront alignés sur ceux du Compte Vert: à partir du 1er janvier 2020, ce compte pourra désormais avoir plusieurs détenteurs, il sera aussi possible d’avoir 2 cartes de débit (au lieu d’une). En revanche, le remplacement d’une carte de débit, en cas de perte ou de vol ne sera plus illimité. Ce sera un seul remplacement par an.