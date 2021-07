Anticipez le budget voiture de vos vacances

1/ Budget carburant

Pour avoir un aperçu du prix des stations-services et trouver celles où faire le plein moins cher, il existe de nombreux sites internet ou apps. Simplifiez-vous la vie en utilisant l’app Waze ( iOS & Android ). C’est celle qui semble être la plus efficace étant donné qu’elle regroupe une communauté mondiale d’utilisateurs.

Privilégiez toujours les stations-services situées juste en dehors du trajet à suivre (donc en dehors des grands axes et des autoroutes). Le prix moyen y est en général moins cher. Attention, ces stations-services sont souvent petites et pas toujours ouvertes en journée, ce qui peut poser problème pour le paiement.

Problème, vous n’en avez pas et, comme c’est la nuit, la station-service est fermée. À moins de trouver une autre station-service qui accepte vos cartes ou un distributeur de cash, vous serez contraint d’attendre le lendemain pour faire le plein. Il y aura à ce moment-là un pompiste pour vous servir du carburant. Dans sa poche, il dispose d’un lecteur de cartes portable qui fonctionne parfaitement bien! Mais dans ce cas-là, la note sera bien sûr un peu plus élevée vu qu’elle comprend le service du pompiste…

2/ Budget péage

Pour l’estimer, surfez sur viamichelin.be et indiquez votre point de départ et votre destination. Ce site calculera le montant total à régler pour les péages. Par exemple, 14,50 euros pour Bruxelles-Paris (via le trajet le plus rapide), 87,30 euros jusqu'à Nice ou 107,40 euros jusqu'à Barcelone.