C'est le retour des Foires aux Vins et de leurs bonnes affaires

Budget

Découvrez toutes les informations sur votre projet ici.

Cora : du 27 septembre au 25 octobre

Sept magasins seulement: la sélection de ce distributeur se montre davantage dans un esprit "caviste" que "grande distribution". Cette année, on y découvrira 68 nouveautés, 58 vins "bio", 24 "coups de cœur" dans le guide Hachette et des Bordeaux vendus (en primeur) dans le fabuleux millésime 2019. Au total, 600 vins en promotion: c’est la plus grande foire aux vins du pays! Avec le covid, les traditionnelles dégustations en compagnie des producteurs sont une fois de plus annulées. Mais il y aura des dégustations commentées d’une trentaine de vins pour des groupes de maximum 50 personnes sur les sites des magasins et, pour Bruxelles, à Tour&Taxis. De plus, un "Cora wine Live Show" sera organisé durant la première semaine de la foire. Le principe? Des séances connectées, filmées en direct du Cora d’Anderlecht en présence de vignerons (trois par soirée). On pourra commander en direct (mais, hélas, pas déguster). Et à chaque commande sur www.corawine.be, la livraison sera gratuite.

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

Château Cantelaudette « cuvée prestige », Graves de Vayres 2019

Appellation bordelaise confidentielle proche de Libourne. Ce blanc, à dominante de sémillon, présente des arômes floraux, une bouche gourmande, légèrement boisée, marquée par les agrumes et les fruits tropicaux. Coup de Cœur au guide Hachette.

Cora et via www.corawine.be 6,79 euros

Château Vivonne, Bandol rouge 2018

Sur les coteaux des villages autour de Bandol, ce grand rouge provençal élabore les meilleurs rouges au monde à base du cépage mourvèdre. En conversion bio, la bouche, généreuse, délivre des notes de fruits noirs bien mûrs, une finale longue sur la suavité et des tanins veloutés. À découvrir. Deux étoiles au guide Hachette 2021.

Cora et via www.corawine.be 18,99 euros

Château Paloumey, Haut-Médoc 2019, cru bourgeois supérieur (bio)

Cabernet-sauvignon (légèrement majoritaire), merlot et un peu de cabernet-franc s’associent dans ce rouge issu d’un millésime solaire. On déguste donc un vin concentré, opulent, mais sans excès, aux tanins bien mûrs.

Cora et via www.corawine.be 14,99 euros

Colruyt: action "magnum" et remises par quantité

Comme chaque année, le distributeur de Halle propose son festival de vins en trois vagues. La première (qui se termine mardi 21) est une action "magnum": vous achetez six bouteilles identiques (sur un choix de 11 références) et vous recevez un magnum de ce même vin. Du 22 septembre au 5 octobre, des remises sur une quarantaine de vins sera d’actualité: de -15 et -20% par achat de six bouteilles, de -25% par achat de douze. Les combinaisons (panachages) sont possibles. Un spécialiste conseillera les clients le samedi 2 octobre (de 11 à 19h).

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

Virgilius, DOC Brindisi Rosso2019 (Pouilles, Italie)

Il porte le nom du célèbre poète. Ce rouge pugliese est issu des cépages locaux negroamaro et rubino puglia. Une bouche habillée de fruits noirs bien mûrs et quelques notes cacaotées. Un rouge généreux.

Colruyt 5,99 euros hors promo

Les Cardinaux, Gigondas 2019, Famille Perrin

Famille vigneronne emblématique de la Vallée du Rhône, elle propose ce rouge intense qui libère des notes de fruits noirs mûrs (myrtille, cassis) et d’épices (poivre noir). Concentré, chaleureux et long en bouche.

Colruyt 17,99 euros hors promo

OKay: du 22 septembre au 19 octobre

Lié au groupe Colruyt, ce distributeur proposera 27 vins exclusifs avec un avantage promotionnel de -25% à partir d’un achat de 4 bouteilles. La combinaison est possible.

Artesano de Argento , Malbec 2020 bio ( Mendoza, Argentine)

D’origine française, le malbec est le cépage rouge le plus planté en Argentine. Un fruit charmeur et juteux avec des notes de cerises à l’eau-de-vie.

OKay 7,59 euros (par 4 bouteilles : 5,69)

Delhaize: du 23 septembre au 20 octobre

Plus de 200 vins ("bulles" comprises) seront en promotion durant quatre semaines. Des offres en 2+1 bouteilles gratuite, -25% sur certains vins, deux promos en 1+1 qui changeront toutes les semaines. Les amateurs de Bordeaux et de magnum bénéficieront d’offres portant sur d’anciens millésimes (2014, 2015 et 2016). Des nouveautés seront aussi au rendez-vous.

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

Crémant de Bourgogne, La Croix Tréchens "Le Jardin des Enfants"

Ce Blanc de Blancs (100% chardonnay) s’exprime avec une rare élégance. Les vignes sont situées dans le sud de la Bourgogne sur (seulement) 2,11 ha. Nez floral subtil, bouche sur les fruits secs (amande). Un coup de cœur !

Delhaize 14,99 euros en promo à 11,24 euros

Solar 6, IGP Cévennes 2020 bio, Gérard Bertrand

Dans l’arrière pays languedocien, la vigne est plantée en altitude et apporte de la fraîcheur aux vins. Cette syrah présente une concentration, mais sans excès. Une maturité retenue pour un fruité et des tanins mûrs. Un beau vin pour accompagner les plats automnaux (civets).

Delhaize 7,99 euros

Bourgogne Gamay, Louis Latour 2019

Le célèbre négociant de Beaune élabore cet original Bourgogne rouge de pur cépage gamay. Ici, le fruité est à l’honneur (petits fruits rouges). Un vin joyeux, à boire un peu frais (15°).

Delhaize 9,99 euros en promo à 7,49 euros

Spar: du 7 octobre au 3 novembre

Découvertes et valeurs sûres en promo 2+1, 4+2, - 20%. À découvrir: des nouveautés en Alsace et en Bourgogne.

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

Bourgogne Vieilles Vignes de Chardonnay 2018, Albert Bichot

Qui dit vieilles vignes entend un vin plus concentré. L’élégance et la rondeur sont les deux qualités de ce Bourgogne blanc harmonieux aux notes florales et d’agrumes.

Spar 12,49 euros en promo -20% = 9,99 euros

Carrefour Hyper et Market: du 15 septembre au 4 octobre et du 3 au 15 novembre

440 vins participeront à cet événement. En première vague, 150 vins en action commune (Hyper et Market) plus 40 découvertes spécifiques en Hyper (dont 70 grands vins). En seconde période, 80 références dans les deux enseignes et 40 spécifiques uniquement en Hyper. Au total, 10% seront des vins "bio" (dont 5 en "biodynamie") et 10% de l’offre globale est réservée aux vins effervescents. La mécanique promotionnelle est simple: plus on achète, plus on profite: -20% par achat de 3 bouteilles, -25% par 6 et -35% par 24. On peut mixer ses achats. Des nouveautés venant du Canada, d’Arménie, de Hongrie, du Liban, de Moldavie. Des dégustations en nocturnes sont organisées dans les Hypers.

Les clefs d’argent de Léognan, Pessac-Léognan 2018

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

Notes d’élevage en barriques (mais boisé bien intégré), fruité intense, belle maturité sans excès. Le cabernet-sauvignon domine l’assemblage (60%). Un rouge équilibré, harmonieux, à garder encore de 3 à 5 ans.

Carrefour Hyper et Market 10,99 euros (exemple de promo: 8,24 euros par 6 bouteilles)

Dry by Tokaj 2017 (Hongrie)

Voici un blanc hongrois de Tokaj, mais sec. Le cépage local, le furmint, lui confère des évocations enjôleuses de fruits juteux estivaux (pêche, abricot). Servez-le frais (10-12°), mais non glacé.