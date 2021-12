Où et comment écouler rapidement vos éco-chèques?

1/ Que pouvez-vous acheter?

Attention, depuis le 1er mars 2021 (et l'entrée en vigueur du nouveau label énergétique européen), il s'agit des machines à laver avec un label A et des lave-vaisselle avec un label A, B, C. Pour les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les écrans électroniques , les éco-chèques sont acceptés pour les catégories A, B, C et D.

• Les produits et services destinés spécifiquement à économiser l’eau et l’énergie (par ex. pommeau de douche économique, pompes à chaleur, robinets et vannes thermostatiques);

• Les produits et services pour l’isolation (thermique et acoustique) des habitations (par ex. les rideaux isolants, les audits énergétiques par thermographie infrarouge, le doublage des cloisons);

• Les produits qui fonctionnent ou permettent de produire exclusivement de l’énergie renouvelable (par ex. les panneaux solaires, les chauffe-eau solaires, les appareils fonctionnant uniquement à l’énergie solaire comme les montres, les calculatrices, etc.);

• Les appareils électriques à partir d’A+ (c'est-à-dire ceux qui ne disposent pas encore du nouveau label énergétique européen). C'est encore le cas actuellement pour une hotte ou un climatiseur par exemple.

• Les produits d'éclairage (lampes et ampoules de classes A, B, C, D) ainsi que des téléviseurs et des écrans de classe E.