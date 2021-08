Où trouver l'abonnement "appels illimités" le moins cher?

Budget

Quid ailleurs? Pour obtenir les appels et les SMS illimités ailleurs, il faut généralement débourser un peu plus, à l'exception de l'offre Base15 qui offre 3GB de données mobiles - depuis le 4 janvier 2021 - en plus des appels et des SMS illimités. Mais dans ce cas, l'abonné dispose d'un volume de données mobiles plus larges.

5 GB Données mobiles L'abonnement mobile Mobile Vikings qui offre les appels et les SMS illimités, moyennant 15 euros/mois, offre aussi un volume de données mobiles de 5 GB.

Par exemple, chez Orange, les appels et les SMS illimités sont disponibles à partir de 20 euros/mois (ou à 16 euros/mois pendant 12 mois si celui-ci est souscrit en ligne), via son offre Go Plus. C'est 5 euros de plus que Mobile Vikings, mais l'abonné dispose de 8 GB de données mobile.

Cependant l'offre de Base pour ce prix est plus intéressante. De fait, pour 20 euros/mois (dont 10 euros/mois pendant le premier trimestre), l'abonné dispose des appels et des SMS ilimités, ainsi que 10 GB de données mobiles.

Mobile Vikings propose un abonnement similaire: à savoir, les appels et les SMS illimités, ainsi que 10 GB de volume de surf. Néanmoins, les abonnements Base disposent de deux atouts supplémentaires.



1. L’avantage Data Jump. En pratique, le volume de données mobiles non consommé à chaque fin de mois est automatiquement reporté au mois suivant.

2. L'avantage Free Data Day. "Base offre automatiquement à tous ses clients une journée complète de data gratuits chaque premier jour du mois en Belgique et dans toute l’UE", indique Coralie Miserque, sa porte-parole.

De son côté, l'abonnement Proximus qui comprend des appels et des SMS illimités (Mobilus M) revient à 27 euros/mois (ou à 17 euros/mois pendant 6 mois) et permet de bénéficier de 10 GB de données mobiles.

Il offre aussi un avantage supplémentaire: un volume de surf illimité pour une app au choix (Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, WhatsApp, Facebook, Messenger).

100% illimité

Ce n’est pas la première fois que Mobile Viking casse les prix du marché. C’est également cet opérateur qui propose l’offre 100% illimitée la moins chère, à savoir 29 euros/mois.

Cet opérateur propose aussi une "qualité garantie": si vous n'êtes pas satisfait de votre abonnement après trente jours, vous serez intégralement remboursé.

Proximus est actuellement le seul opérateur à proposer un abonnement illimité qui ne réduit pas la vitesse de téléchargement au-delà d’un volume de consommation.

Pour obtenir du 100% illimité chez Orange ou chez Base, un abonné doit dépenser 40 euros/mois. Actuellement, cet abonnement revient à 30 euros par mois pendant 6 mois chez Orange. Du côté de Base, il revient à 35 euros/mois pendant toute la durée du contrat pour toute souscription jusqu'au 22 août.

Du côté de Proximus, c’est plus: 43 euros/mois (ou 30 euros/mois pendant 6 mois pour une souscription en ligne) pour son offre Mobilus Unlimited 5G. Notes qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un smartphone compatible avec la technologie 5G pour en profiter.

Ceci dit, avec sa nouvelle offre illimitée (baptisée 5G Unlimited Premium), Proximus est actuellement le seul opérateur à proposer un abonnement qui ne réduit pas la vitesse de téléchargement en Belgique au-delà d’un volume de consommation de 25 ou 30 GB . Il coûte 50 euros/mois (ou 34 euros durant 6 mois). En revanche la vitesse sera réduite au-delà d'une consommation de 50GB au sein de l'Union européenne.

En pack

Enfin, si les abonnements sont inclus dans un pack, c'est Proximus qui est le meilleur marché. Le premier abonnement revient à 15 euros/mois et offre les appels et les SMS illimités ainsi que 5GB de données mobiles et 5GB supplémentaires dédiés à Pickx (l'application TV de Proximus).

Si l'utilisateur dépasse ces volumes, il ne subira aucun surcoût! Sa vitesse de surf sera juste limitée... ce qui en fait un abonnement 100% illimité.