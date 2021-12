Sélection de bulles pour faire pétiller vos fêtes

Budget

Les bulles demeurent les reines des fêtes de fin d’année. À tous les prix. Et avec les traditionnelles promos en cette période, leurs ventes explosent. Pour la famille des champagnes (dont les ventes, en Belgique, ont progressé cette année de 45% en volume et de 38,4% en valeur par rapport à l’an dernier), les déclinaisons "brut nature" et "extra brut" (les moins dosées en sucre) progressent même si leurs ventes restent marginales. Le cava espagnol a, lui, tendance à se tasser alors qu’un pic de 30 millions de bouteilles avait été atteint voici deux ans. Quant au prosecco italien, il bénéficie toujours de l’effet "Spritz" et ses ventes progressent encore. Autre tendance: l’engouement de plus en plus marqué des producteurs pour l’agriculture biologique. Dégustés et approuvés: voici notre sélection.

Les Champagnes

Champagne Franck Bonville, Grand Cru Blanc de Blancs

Sur 15 hectares en plein cœur de la Côte des Blancs (Avize), la famille Bonville élabore pas moins de 10 cuvées. Ce brut 100% chardonnay provient de deux terroirs classés en « Grand Cru » (Avize et Oger). Peu dosé (6,7 grammes), il s’exprime par un nez floral (fleurs blanches printanières) et une bouche élégante et fraîche. Vraiment à découvrir.

C.de Champagne Oenostock (Braine- L’Alleud)

31,60 euros

Dégustations les 11, 12, 18 et 19 décembre de 14 à18h

Champagne Ruppert-Leroy, cuvée 11,12,13… Brut Nature (en Biodynamie)

De son vignoble du sud de la Champagne (Aube), ce producteur propose cette cuvée qualifiée de « perpétuelle » issue des récoltes de 2011 à 2018. Elle est produite avec pinot noir et chardonnay de toutes les parcelles du Domaine. Ce brut nature, sans dosage ajouté (moins de 3 grammes), révèle des notes de fruits tropicaux, une légère touche minérale. Il a passé peu de temps en barriques. Hautement recommandable !

Rob (Woluwe-Saint-Pierre)

46,75 euros

Champagne Telmont, Réserve Brut

Situé à Damery, le vignoble de cette maison est partiellement en agriculture biologique (il le sera complètement en 2025). Chardonnay (majoritaire), pinot meunier et pinot noir s’assemblent dans cette cuvée issue de la récolte 2017 et de 44% de vins de réserve. Après trois ans de cave, dosée à 6,7 grammes, cette bouteille (à l’étiquette très explicative) libère une jolie tension, de la fraîcheur qui repose néanmoins sur une bonne structure.

Notamment chez Dyonisia (Wépion) et Drink Land (Etterbeek)

36 euros

Champagne Orgueil de France, Charles Lafitte

Dans son originale bouteille cannelée, cette marque ancienne a été relancée en 1983 par Paul Vranken. Pinot noir et chardonnay s’unissent pour donner ce vin au nez subtilement floral et à la bouche marquée par les fruits secs et une touche miellée en finale. Champagne élégant, équilibré.

Carrefour Hyper et Market

En promo en 1+1 du 27 au 31 décembre, soit 22,50 euros

Champagne Gamet « Caractères », Extra Brut

Voilà un vrai champagne « de table » pour accompagner, par exemple, un homard grillé au four. Elevé en fûts de chêne, à dominante (80%) de cépage pinot meunier, il est le résultat d’un assemblage de 20% de vins de l’année (2014) et de 80% de vins de réserve. Impressionnant ! Faiblement dosé (4 grammes, c’est un « extra brut »), voilà un vin riche, complexe, concentré voire même opulent. Une réussite dans son genre signée Philippe Gamet.

C.de Champagne Oenostock (Braine-L’Alleud)

42 euros

Dégustations les 11, 12, 18 et 19 décembre de 14 à 18h

Les Champagnes millésimés

Moët & Chandon 2013 Grand Vintage

Depuis 1842, voici la 75e cuvée millésimée de la plus grande maison champenoise. Composée de 41% de chardonnay (cépage qui s’est particulièrement illustré dans ce millésime), 38% de pinot noir et 21% de pinot meunier, elle affirme ses évocations de fruits secs grillés, de fruits blancs juteux et d’une légère touche miellée. Elle fut mise en bouteille après sept ans de cave et dosée faiblement (5 grammes). Un champagne ciselé, à la mousse d’une grande finesse.

notamment au Comptoir des Vins (Bruxelles et Wallonie)

65,20 euros

Champagne Nicolas Feuillatte, Blanc de Blancs Collection Vintage 2014

Ce grand producteur basé à Chouilly (Côte des Blancs) suggère cette cuvée millésimée 100% chardonnay (c’est un « Blanc de Blancs »). Une bonne année pour ce cépage qui déploie ses notes d’agrumes (citron) et de pain toasté. Parfait à l’apéritif et pour accompagner des huîtres.

Carrefour Hyper

25,99 euros, en promo à 22,99 euros jusqu’à la fin de l’année

Les Cava

Cava Brut Orgánico Aranleón Solo

Chardonnay et macabeo s’allient dans ce Cava né dans la région de Valence de vignes en agriculture bio. Une belle surprise qui se distingue de la banalité de la plupart des Cava… De la personnalité donc, qui se concrétise par des notes florales, de fruits (citron, poire mûre). Sa belle fraîcheur est aussi le fait d’une plantation en altitude (730-820 mètres) et d’un faible dosage (7 grammes). Une réussite !

Cora (et via le site www.corawine.be)

10,89 euros et en promo à 8,99 euros

Cava Dionysius, Reserva Brut Nature, Vintage 2018, agricultura ecológica, Canals&Munné

En provenance de la capitale du Cava (San Sadurní d’Anoia, en Catalogne), ce millésimé bio et brut nature (non dosé) est élaboré avec trois cépages : les catalans xarel-lo et macabeo et l’universel chardonnay. Voilà encore un Cava qui sort de l’ordinaire. De la fraîcheur, oui, mais aussi de la profondeur. Distingué, il amène notre mémoire vers les fleurs blanches et les agrumes. Il est également doté d’une belle persistance bullesque et n’attend que les gambas à la plancha.

Colruyt Grands Vins via www.grandsvins.be (livré en quatre jours ouvrables en magasin).

9,99 euros

Prosecco et spumante

Ferrari Brut, Trento DOC

C’est, depuis cette année, le « spumante » officiel des podiums de la F1. Giulio Ferrari (aucun lien de famille avec Enzo et la célèbre marque de voitures), originaire de Trento (nord-est de l’Italie), créée sa marque de « spumante » en 1902. Aujourd’hui reconnue et réputée, elle propose notamment cette méthode traditionnelle (refermentation en bouteille) de pur cépage chardonnay, peu dosée (6 grammes). Des vignes en altitude (jusqu’à 750 mètres) contribuent à la fraîcheur, la vivacité, de cette bouteille aux évocations de fruits blancs. Du volume et de la générosité.

Delhaize

19,99 euros

Tenuta Civranetta, Prosecco Brut, Azienda Agraria Fidora (en biodynamie)

Le célèbre Prosecco, appellation contrôlée de Vénétie, est produit avec le cépage local glera. Le plus souvent « extra-dry », celui-ci est bien brut et produit avec des raisins cultivés en biodynamie. Notes d’agrumes (citron) et de pomme verte. A boire pour lui-même… Sauf pour les inconditionnels du Spritz.

Cora (et via www.corawine.be)

10,99 euros, en promo à 8,99 euros.

Miano, Vino Spumante Brut, Terre Siciliane IGP

Il nous vient de Sicile, de la région de Palerme, et est produit avec le cépage blanc local catarratto. Le vignoble grimpe jusqu’à 900 mètres d’altitude pour favoriser la fraîcheur du futur vin. Celui-ci réveille des évocations d’agrumes, de fruits tropicaux et, en finale, une touche doucement amère qui conforte son caractère. A découvrir. De plus, le flacon se montre très élégant.