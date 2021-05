Six conseils pour se protéger un maximum en ligne

Vu l’évolution et la multiplication constante des arnaques et des cyberattaques, il est impossible de fournir une liste exhaustive des moyens à mettre en œuvre, ainsi que des réflexes à adopter, pour ne jamais vous faire escroquer en ligne.

Lire aussi | Et si vous surfiez vraiment tranquille?

1/ Mise à jour du système

Vous venez d’acquérir un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Lorsque vous l’allumerez, vous le connecterez en premier lieu à internet. À partir de ce moment-là, ne commencez pas à surfer ou à télécharger l’une ou l’autre application. Procédez d’abord à une mise à jour du système d’exploitation de l’appareil (que celui-ci soit neuf ou d’occasion). Cela permettra de réparer les éventuelles erreurs du système d’exploitation, mais aussi et surtout de combler ses éventuelles failles de sécurité.

Est-ce vraiment nécessaire de commencer par cette mise à jour? C’est impératif, car entre le moment où le système d’exploitation a été installé sur votre appareil et le moment où vous l’allumez pour la première fois, il s'est peut-être écoulé des semaines, voire des mois. Or, des nouveaux virus sont créés chaque jour.

Si nécessaire, n’hésitez pas non plus à paramétrer l’appareil pour que les prochaines mises à jour se fassent de manière automatique.

2/ Antivirus

Par défaut, certains appareils – comme les ordinateurs équipés du système d’exploitation Windows 10 – embarquent déjà une excellente protection intégrée complète en continu et en temps réel contre les menaces logicielles telles que les virus, les logiciels malveillants et les logiciels espions.

3/ Validation en deux étapes

Dans la mesure du possible, activez toujours la validation en deux étapes (également appelée l’authentification à deux facteurs) pour accéder à vos différents comptes (courriel, réseaux sociaux, plateforme commerciale, etc.).

C’est actuellement la manière la plus efficace pour sécuriser l’accès à ces derniers. En effet, en cas de fuite de vos données, des escrocs pourraient facilement prendre connaissance de vos identifiants et de vos mots de passe. Cependant, si vous avez activé une protection supplémentaire en plus du mot de passe, ils n’auront pratiquement aucune chance d’accéder à vos comptes.