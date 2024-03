👉 Combien de bornes de recharge se trouvent dans votre commune?

Le déploiement des bornes de chargement connaît une croissance sans précédent en Belgique, cela dans le but de satisfaire les (futurs) usagers des véhicules électriques et de répondre aux objectifs d'une sortie progressive des énergies fossiles.

La Région de Bruxelles-Capitale regroupe 10,4% de l'offre, mais sur un territoire nettement plus étroit.

Combien y a-t-il de points de recharge dans ma commune?

Il existe deux types de points de recharge: les bornes à vitesse normale , dites lentes, et les bornes à vitesse rapide .

Les stations peuvent se situer en rue et sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'autres se trouvent dans des lieux "semi-publics", comme des parkings de supermarchés ou au sein de bâtiments ouverts au public par exemple.

Tapez le nom d'une commune dans le champ de recherche ci-dessous et découvrez-y le nombre de points de recharge au 1ᵉʳ janvier 2024.

Quelle distance peut parcourir une voiture électrique chargée?

Comment faire de longs trajets ou comment partir en vacances avec sa voiture électrique? C'est le frein psychologique le plus important pour l'achat et l'utilisation de ce type de véhicule. L'Echo vous propose de découvrir l'autonomie des véhicules électriques les plus populaires.