C'est reparti pour un taux record à 0,65% pour le crédit auto

Chaque année, c’est pareil: à l’approche du Salon de l’Auto (du 19 au 27 janvier 2019) , les banques annoncent tour à tour des taux relativement bas pour le financement d’un nouveau véhicule et c’est systématiquement Beobank qui remporte la mise avec un nouveau taux record historiquement bas.

Lire plus

Pour 2019, Argenta fera pareil, mais uniquement pour le financement des véhicules écologiques . En effet, à partir du 2 janvier 2019, son tarif diminuera de 0,60% passant ainsi de 1,25% à 0,65% . "Sont considérés comme véhicules écologiques, tous les véhicules hybrides, les véhicules qui roulent au CNG/LPG et les véhicules 100 % électriques", précise son communiqué de presse.

"Les tarifs pour les véhicules d’occasion de plus de 2 ans et pour les vélos (électriques) restent inchangés à respectivement 3,95 % et 1,49 %," conclut le communiqué. Notez que ces nouveaux tarifs seront valables jusqu’au 28 février 2019 inclus.