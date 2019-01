KBC promet d'offrir son meilleur taux, tout de suite, en crédit hypothécaire

La banque affirme pouvoir répondre en dix minutes à une demande de crédit hypothécaire en ligne et offrir un taux personnalisé et "compétitif" à chaque client, qui sera à prendre ou à laisser.

Impatients, les demandeurs de crédits hypothécaires? C’est en tout cas ce que pense KBC/CBC/KBC Brussels, qui promet désormais à ses clients de répondre à leur demande de crédit logement en dix minutes, contre 24 heures chez ses concurrents spécialisés dans le crédit hypothécaire en ligne.

KBC a discrètement testé, depuis le mois de novembre, un nouveau processus de demande - et d’acceptation - de crédit hypothécaire en ligne, désormais disponible pour tous les clients, s’ils sont salariés (la solution sera disponible pour les non-clients et les indépendants dans le courant de l’année). Cela a débouché sur 400 signatures de contrat.

Le crédit hypothécaire en ligne est déjà disponible depuis plusieurs années chez KBC, qui est d’ailleurs la seule banque, avec les deux acteurs en ligne Hello bank! (filiale en ligne de BNP Paribas Fortis) et Keytrade bank à proposer cette possibilité. Un crédit logement sur cinq n’est d’ailleurs plus conclu dans une agence bancaire, mais par des moyens numériques ou à distance.

"Un quart des demandes de crédit logement en ligne conduit à la conclusion effective d’un dossier de crédit, et près de 70% des crédits logement et 85% des assurances de solde d’emprunt sont signés numériquement", constate Karine Van Hoecke, directrice de la transformation numérique chez KBC.

Immédiat

Alors, quoi de neuf? La rapidité. "Les ménages sont de plus en plus nombreux à chercher un logement de qualité. Les prix de l’immobilier ne cessent d’augmenter depuis de nombreuses années et les taux bas font que les biens immobiliers sont aussi prisés en tant qu’investissement. Ceux qui ont trouvé la maison ou le terrain à bâtir de leur rêve sont généralement en lice avec de nombreux autres candidats acheteurs et sont sous pression pour décider très rapidement", explique Veerle Timmermans, directrice Crédits aux particuliers chez KBC.

En optimisant et en personnalisant davantage la demande en ligne, KBC se targue de pouvoir répondre à une demande de crédit en dix minutes grâce à un processus entièrement automatisé. Forte d’un "oui" de la part de KBC, la personne qui flashe sur un appartement pourrait donc théoriquement faire une offre d’achat sans clause suspensive d’obtention de crédit hypothécaire, de quoi amadouer la plupart des vendeurs. Bien sûr, KBC s’engage à accorder un crédit sous réserve que les informations fournies par le client (salaire, emprunts en cours, etc.), qui seront examinées par la suite par un "vrai" conseiller, soient correctes.

1er taux, meilleur taux?

Autre nouveauté qui "change" par rapport aux autres banques, KBC promet d’offrir à ses clients son meilleur taux, tout de suite, personnalisé en fonction d’une série de paramètres, dont les habituelles réductions liées à la prise de produits annexes (assurance solde restant dû, assurance habitation, domiciliation du salaire chez KBC), la situation personnelle du demandeur (salaire, crédits en cours, personnes à charge, etc.) et la quotité empruntée. Ce taux, que vous obtenez par exemple sur l’app, sera le même que celui que vous auriez obtenu en agence.

"A l’inverse de Keytrade bank et de Hello home!, KBC ne publie pas les tarifs de ses crédits hypothécaires, même avec une offre en ligne." Kristof De Paepe Fondateur du site guide-épargne.be

Comprenez aussi que ce sera le seul et qu’il ne faudra pas espérer pouvoir le négocier, annonce la banque, même avec une offre de la concurrence à l’appui.

C’est la même chose chez Keytrade bank et Hello bank! Cette manière de procéder a l’avantage de ne pas vous faire perdre de temps en faisant votre shopping hypothécaire tous azimuts dans un marché où les taux d’affiche sont toujours exorbitants et où les meilleurs taux ne sont jamais affichés...

Cependant, selon Kristof De Paepe, fondateur du site guide-épargne.be, KBC ne joue pas réellement le jeu de la transparence. "Je pense que pour un très bon profil, il est facile pour la banque d’offrir son meilleur taux tout de suite. Mais pour un profil un peu moins confortable, rien ne dit qu’il ne restera pas une marge de négociation. Car à l’inverse de Keytrade bank et de Hello home!, KBC ne publie pas les tarifs de ses crédits hypothécaires, même avec une offre en ligne". Il est clair que la négociation, si elle est possible, restera dans la plupart des cas payante.