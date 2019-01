Nouveau record pour l'octroi de crédits hypothécaires

Passons les chiffres en revue:

de plus

→ Les montants octroyés: Le montant moyen des demandes a pour sa part crû de près de 10%. • Pour un achat, les montants atteignaient quelque 160.000 euros • Pour la construction, ils ressortaient à 172.000 euros • Pour la rénovation, les montants sont de quelque 55.000 euros • Pour l'achat et la rénovation, ils portent sur plus de 195.000 euros

→ Les refinancements: Le nombre de refinancements externes a continué de diminuer. On note ainsi un recul de près de 18% sur base annuelle. Entre 2016 et 2017, la baisse était de 44%.

Néanmoins, plus de 26.000 refinancements externes ont encore été enregistrés pour un montant total de 3,3 milliards.