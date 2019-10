Sera-t-il bientôt plus difficile d'obtenir un crédit hypothécaire?

La Banque nationale de Belgique (BNB) et Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), ont (encore une fois) alerté récemment les banques belges sur l’octroi des crédits hypothécaires, les exhortant à la prudence. "La BNB appelle à des pratiques plus saines et plus prudentes et à une tarification économiquement saine." Elle est d’ailleurs en train de négocier avec le secteur bancaire et des assurances afin de renforcer plusieurs mesures. "La BNB a décidé d’établir de nouvelles attentes explicites pour les banques et les entreprises d’assurances opérant sur le marché de l’immobilier résidentiel."