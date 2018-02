Les appartements dominent de plus en plus le parc immobilier

Les appartements prennent une place de plus en plus prépondérante dans le parc immobilier. Mais cette tendance ne se déploie pas de la même manière ni au même rythme partout: à Anvers, 26.000 appartements ont été créés en douze ans, alors que Bruxelles-Ville et Gand n’en comptent que 12.000 supplémentaires sur la même période.