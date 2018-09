En Belgique, les maisons ordinaires les plus chères se sont vendues à 350.000 euros minimum (+2,9% en un an), soit 61% de plus par rapport au prix moyen. Et dans votre commune?

Combien coûte le segment supérieur des villas, appartements, maisons trois façades ou mitoyennes dans votre commune ? Nous avons cartographié ces prix sur la base de ce que l’on appelle " P90 ". Le Percentile 90 correspond au niveau minimum de prix payé pour les 10% des habitations (existantes) les plus chères et est publié chaque année par Statbel, le bureau de statistiques belge.

En Belgique, les maisons ordinaires les plus chères (10 % supérieurs des deux ou trois façades) se sont vendues à 350.000 euros minimum (+2,9% en un an), soit 61% de plus par rapport au prix moyen.

Pour les villas (quatre façades), le prix minimum était de 550.000 euros (+1,9%), soit 54% de plus que la moyenne.

Les 10% les plus chers parmi les appartements ont trouvé acquéreur pour un minimum de 375.000 euros (+3,3%), soit 69% au-dessus du prix moyen.

Mais toutes les régions, villes et communes ne sont pas logées à la même enseigne.

Prix de vente minimum des 10 % des habitations les plus chères Maisons ordinaires Villas Appartements Flandre 350.000 € 575.000 € 370.000 € Bruxelles 675.000 € 1.625.000 € 415.000 € Wallonie 270.000 € 450.000 € 298.000 € Source: Statbel

Knokke reste le hot spot du luxe

Guide Immobilier 2018 L'immobilier de luxe en Belgique - Reprise du marché des villas et appartements de luxe - Les quartiers où les habitations valent un million d'euros - Les prévisions des experts immobiliers Combien coûtent les biens les plus chers dans votre commune?

Dans certaines communes, l’immobilier est hors de prix. À Knokke par exemple, 10% des villas se sont vendues pour plus de 2,6 millions d’euros. Pour les appartements, le prix minimum était de 1.150.000 euros. À Ixelles, 10% des maisons trois façades et mitoyennes ont changé de main pour minimum 1.215.000 euros. Les villas à Uccle ont trouvé acquéreur pour 2 millions d’euros minimum.

Dans le Guide immobilier de L’Echo de ce samedi, nous reviendrons sur le marché de l’immobilier de luxe, en d’autres termes, sur les habitations valant au moins 1 million d’euros. Combien sont-elles et où sont-elles situées ? Avec des chiffres et des analyses jamais publiés auparavant sur les " hot spots " immobiliers du pays, de Knokke à Brasschaat, et de Bruxelles à Lasne.