Comment choisir le compte d’épargne qui vous convient?

Mais ces relèvements ont provoqué une grande disparité de rendements entre les banques. Comment choisir le compte d’épargne le plus adapté à vos besoins ?

Analysez les offres d’épargne de votre banque

Par ailleurs, la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand (Open VLD), a pour mission d’élaborer une mesure obligeant les banques à proposer à leurs clients la formule d’épargne la plus avantageuse de leur gamme.

Choisissez votre compte d’épargne en connaissance de cause

Cela semble couler de source, mais nous n’insisterons jamais assez sur ce point: faites vos calculs. La plupart des livrets d’épargne sont des comptes réglementés. La rémunération d’un tel livret se compose d’un taux d’intérêt de base et d’une prime de fidélité.

Vous percevez l’intérêt de base au plus tard le jour calendaire suivant le jour calendaire du dépôt. Vous ne percevrez la prime de fidélité que si votre argent est resté sur le compte pendant au moins douze mois sans interruption.

Le taux de base est payé une fois par an, la prime de fidélité trimestriellement. Votre banque peut adapter le taux d’intérêt de base à tout moment. La prime de fidélité s’applique pour une période de douze mois, pas moins.

Taux de base vs. prime de fidélité

Si vous souhaitez retirer régulièrement de l’argent de votre compte d’épargne, vous avez tout intérêt (on ne saurait mieux dire) à choisir un livret avec un taux de base élevé (et une prime de fidélité plus faible).