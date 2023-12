L’épargne-pension est-elle toujours intéressante?

Assurance épargne-pension ou fonds d’épargne-pension?

Si vous êtes de nature prudente et que vous privilégiez la sécurité, vous opterez de préférence pour une assurance épargne-pension de branche 21 . Ce produit vous garantit en effet un taux d’intérêt fixe sur vos versements jusqu’à l’échéance du contrat, éventuellement complété par une participation bénéficiaire (en fonction des résultats de l’assureur, et n’est donc pas garantie).

Vous pouvez également épargner via une assurance investissement de la branche 23. Dans ce cas, ni le capital ni le rendement ne sont garantis. Certaines formules de branche 23 prévoient une protection du capital, mais c’est assez coûteux. Dans le cas d’une assurance épargne-pension, l’imposition finale (8% en principe, au 60e anniversaire) s’effectue sur la valeur de rachat théorique, c’est-à-dire les versements capitalisés au taux d’intérêt garanti et diminuée des frais. La participation bénéficiaire est exonérée.

Si vous optez pour un fonds d’épargne-pension qui investit en actions et en obligations, votre rendement sera potentiellement plus élevé, mais il n’est par contre jamais garanti. Ces placements sont en effet soumis aux fluctuations des marchés. Selon le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, vous avez le choix entre un fond défensif, neutre ou dynamique. Plus vous prenez de risques, plus le rendement potentiel sera élevé.