Zoom sur 50 actions belges pour vous aider à construire votre portefeuille

Pour espérer obtenir un certain rendement à long terme pour votre argent, l’option «compte d’épargne only» n’est plus envisageable en raison de la faiblesse des taux. Il faudra passer par la case «investissement». Mais pas n’importe comment! Des connaissances théoriques et un suivi continu sont indispensables pour investir dans des actions individuelles. Nous vous facilitons la tâche en vous offrant un aperçu rapide des fondamentaux de 50 actions belges, que vous pouvez filtrer en fonction des secteurs qui vous intéressent.