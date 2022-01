Où souscrire une assurance incendie pour un bien en France?

«Je suis propriétaire d’un mobilhome à la Côte d’Opale. Nous avons dû souscrire une assurance incendie chez Axa France qui est assez onéreuse. Actuellement, nous ne pouvons pas souscrire une assurance depuis la Belgique. Pourquoi? Nous ne parvenons pas non plus à souscrire une autre assurance en France, car nous ne disposons pas d’un compte à vue français. Est-ce normal? Que pouvons-nous faire pour tenter d’obtenir une assurance moins chère?»

" Les taxes appliquées aux contrats d’assurance ne sont également pas les mêmes d’un pays à l’autre. Enfin, les assureurs ne disposent pas d’un réseau d’experts et de réparateurs à l’étranger à mettre à disposition de leurs clients en cas de sinistre."

Compte à vue

Concernant votre deuxième question, chaque entreprise d’assurances française propose ses propres modalités de souscription pour une assurance incendie. Le fait d’être domicilié en Belgique et de ne pas disposer d’un compte à vue français ne devrait en principe pas être un frein.

Par exemple, si vous souscrivez une assurance via Groupama, il vous suffira de payer votre prime incendie au moyen d’un virement européen. Cela ne coûte pas plus cher qu’un virement national (tant que votre virement ne dépasse pas la somme de 50.000 euros) et cela n’a rien de compliqué. Il suffit d’indiquer le numéro IBAN du bénéficiaire ainsi que le code BIC ou le SWIFT de la banque bénéficiaire.