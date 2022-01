Ai-je d’office intérêt à passer au tarif social?

Qui peut bénéficier du tarif social ?

Afin de soulager les ménages les plus précarisés face à l’explosion des prix de l’énergie, le gouvernement a décidé de prolonger le tarif social élargi au cours du premier trimestre de l’année 2022.

Cette mesure sera réévaluée au moment de son échéance et au besoin, elle sera reconduite, selon un communiqué du cabinet du vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne.

Pour rappel, le 1er février 2021, le tarif social avait été élargi à l’ensemble des bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) et ce jusqu’à la fin de l’année 2021. Ces bénéficiaires sont les pensionnés, les familles monoparentales en difficulté financière et les personnes dont le revenu est inférieur ou égal à environ 20.000 euros brut par an.

Ils se sont ajoutés aux personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration, aux bénéficiaires de la Grapa (Garantie de revenu aux personnes âgées), ainsi qu’aux handicapés.

En moyenne, le tarif social – qui est identique chez tous les fournisseurs d’énergie – permet de bénéficier d’une réduction d’environ un tiers sur la facture d’énergie.