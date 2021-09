Gros retard de livraison: puis-je annuler ma commande?

"J’ai commandé un lave-vaisselle dans une enseigne d’électroménager il y a trois mois. Lors du paiement, il ne nous a pas été signalé que le constructeur de l’appareil était victime d’une rupture de stock à cause de la pénurie mondiale des semi-conducteurs. Du coup, l’enseigne repousse chaque semaine la date de livraison. Il serait désormais question de la fin du mois d’octobre. L’enseigne a tout de même proposé d’annuler la commande et de me rembourser. Est-ce un droit pour le consommateur ou un geste commercial de la part de cette enseigne?"